„Студентите сега са много различни от предходните, то винаги има промяна, но сега заради технологиите промяната е много бърза и много видима. Въпреки всичко, аз много ги харесвам, смятам, че са много будни, много сетивни поколения, миналата седмица един много силен курс – „Регионално развитие и политика“ направихме една ролева игра, дебат, която започна с това те самите да дадат 5 позитива и 5 негатива на Gen Z поколението, и се получи невероятно интересно, така че те имат своите позитиви и негативи, но като цяло са будни, сетивни и интелигентни деца, и се работи много приятно, когато стигнеш до тях. С тези, които съм стигал, часовете не можем да ги свършим, както е било в началото на кариерата ми.“ Това каза в ефира на bTV Radio доц. Георги Бърдаров, писател и преподавател в Софийския университет.

„От една страна те са много по-информирани, тъй като вече живеем в информационната ера, от друга страна, това ги прави малко по-лениви, от трета страна, в този поток от информация, е по-лесна и манипулацията на младите хора, самите те го изтъкнаха и като позитив, и като негатив – тази информираност, макар че за тях е даденост, то не е качество на тяхното поколение, но след като те го изтъкват, значи го усещат това нещо. Това са най-основните елементи.“, посочи още доц. Бърдаров.

За новата си книга „Адажио за Мария“ и от какво се интересуват читателите, с които се среща, доц. Бърдаров отговори: „Няколко неща са основните акценти, които вълнуват хората, на първо място е това доколко се обляга на истински факти, истински истории и истински герои. Винаги отговарям, че аз за да мога да пиша трябва да имам истински истории, истински герои в основата, след това идва художествената измислица и надграждането, така че това е първото нещо, което питат хората. Второто нещо е как съм успял да съчетая две толкова на пръв поглед несъвместими сюжетни линии, места, както е македонският край, от който съм аз и Латинска Америка, футболът и Уругвай, това им е много любопитно. И изграждането на основните образи на Вангел и на Мария – до каква степен отговарят на реалните прототипи, особено за женския образ, как съм успял да вляза в нейния образ“.

