По повод Световната седмица за превенция на глаукомата, за поредна година УМБАЛ „Александровска“ организира безплатни, скринингови, консултативни прегледи на пациенти над 45г. Прегледите ще се извършват от 5 март 2024г., в очните кабинети на ДКЦ ,,Александровска” (вход откъм бул. „Пенчо Славейков”, до бариерата), в делничните дни от 14.00 до 17.00ч. Записване на тел.: 02/9230 295, всеки делничен ден от 13.00 до 15.00ч. Направление по здравна каса не се изисква.

При необходимост пациентите ще бъдат изследвани безплатно с очен скенер от най-ново поколение (ОСТ-А). Скенерът предоставя възможност за комплексна оценка на кръвоносните съдове в ретината и състоянието на нервните влакна и представлява един от най-новите подходи за диагностика и проследяване на широк кръг на очни заболявания, включително и на глаукомата.

Глаукомата е хронично, прогресиращо, дегенеративно заболяване, което настъпва безсимптомно и уврежда зрителния нерв и нервните клетки в ретината. С напредване на болестта настъпва необратима загуба на периферно зрение, а на по-късен етап и на централното зрение. Към рисковите фактори спадат повишено вътреочно налягане, съдови промени, хипертония, захарен диабет, напредване на възрастта, заболявания на щитовидната жлеза, наличието на късогледство и др. Липсата на ранна симптоматика при повечето форми на глаукома е причина заболяването да се установява късно във фаза на напреднало увреждане, когато голяма част от зрението е загубено необратимо. Сравнително високата честота, тежката инвалидизация на пациентите поради трайната загуба на периферно и централно зрение, определят глаукомата като социално значимо заболяване. Правилното и навременно диагностициране, адекватното и своевременно лечение е ключово за съхранението на зрението на пациентите.

Снимка: УМБАЛ "Александровска"

В Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Александровска“ функционира най-старото в страната и единствено в България отделение, обособено като индивидуална структура, специализирано в диагностика, проследяване на прогресията, консервативно, лазерно и хирургично лечение на различните видове глаукома. Клиниката разполага с богат арсенал от ново и модерно оборудване за диагностика, проследяване и лечение на глаукомата.

Доц. Станислава Костова - завеждащ Глаукомното отделение в Клиниката по очни болести на Александровска болница и един от малкото тесни специалисти, фокусирани в диагностиката и лечението на глаукомата. Специализирала е в Австрия, Германия и Швейцария. Тя е автор на над 30 научни публикации и член на Управителния съвет на Националната глаукомна асоциация.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с доц. Станислава Костова, разположено в звуковия файл: