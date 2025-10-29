Преди дни Българският лекарски съюз връчи годишните си награди. В ефира на bTV Radio продължаваме да ви срещаме с част от лекарите, които получиха отличия за своите постижения. Доц. Надя Магунска, оперативен гинеколог в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, получи награда в категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“.

„За мен е огромна чест и удовлетворение, че получавам това признание именно от колеги от лекарската гилдия, като държа да подчертая, че наградата е лична, но заслуга за нея има целият ни екип.“, каза доц.Надя Магунска пред bTV Radio за получената награда. Тя е за въвеждане на иновации в лапароскопските и ендоскопски хирургични техники в акушерството и гинекологията. Доц. Магунска има над 15 години опит в диагностиката и лечението на ендометриоза, и свързаните репродуктивни нарушения. Под нейно ръководство през 2022г. е създаден Ендометриоза център.

„Аз от много години се занимавам с диагностика и лечение на заболяването ендометриоза и виждайки в годините как пациентките биват недодиагностицирани, недолекувани в България и търсят някаква терапия в чужбина, реших, че ние имаме знанията, силите и компетенцията да създадем модерен Ендометриозен център, каквито има в Европа, и да предложим на нашите пациентки адекватно и комплексно лечение на ендометриозата, каквото трябва да бъде в съвременната медицина. Най-важното за Ендометриоза центъра, който създадохме е, че той предлага цялостно лечение и диагностика и проследяване на пациентките с ендометриоза. Той е мултидисциплинарен, колеги от повече от 7 специалности са включени в него, така че да можем да обхванем всички симптоми и методи на лечение. Аз персонално съм специалист по гинекологична ендоскопия и се занимавам предимно с оперативната работа при лечение на ендометриоза, където последните години въведох редица нови методи, които помагат за по-бързото и по-безопасно оперативно лечение на пациентките с ендометриоза. Основно една част от тях се базират на използване на едно сравнително ново багрило в гинекологичната ендоскопия, което много ни помага да лекуваме много по-безопасно пациентките ни.“, каза доц. Магунска. За успехите в работата и усещането да помогне на пациентките, тя посочва:

„Удовлетворението е голямо. Усмивката, която виждаме на лицата на пациентките ни, защото те често идват освен с болка, тъй като заболяването ендометриоза се характеризира със сериозен болков синдром, освен с болка са и психически потиснати, някои са и със симптоми на депресия и когато успеем да помогнем да преодолеят тази болка и трудностите със забременяването, свързани с ендометриоза, наистина удовлетворението е изключително голямо и ни мотивира да работим напред. Изключително важно е да можем да комуникираме с пациентите, да успеем да ги предразположим още с първото влизане в кабинета, така че те да споделят всички свои притеснения, всички свои симптоми, защото много важна част от диагностиката на ендометриозата е и снемането на щателна анамнеза, тоест да се осведомим детайлно за техните симптоми, тъй като това е в основата и на поведението впоследствие, и на проследяването.“

„Аз винаги съм искала да стана лекар, още от детска възраст, дори когато още не съм била осъзната като личност, за мен това по-скоро е призвание, отколкото професия, защото медицината наистина влага смисъл в живота на човек.“, казва още доц. Магунска.

На въпрос какво би казала на младите лекари, които сега започват своя професионален път, тя посочи:

„Бих им казала да не се отказват, да учат, да не забравят, че медицината ежеминутно върви напред, да я следват през целия си живот и да не спират да учат!“

