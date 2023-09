“Липсата на добро финансиране на спешната помощ води до наличието на малко екипи в големите градове” Това мнение изрази в ефира на bTV Radio доц. д-р Спас Спасков. “Ние даваме по един лев на човек на месец за спешна помощ. Този, който определя разпределението на този ресурс трябва да знае какво да направи и как да се отделят повече средства за тази медицинска услуга. Според мен ако сумата, която в момента се дава за спешна помощ се удвои, това неминуемо ще доведе до много по-добър резултат - вместо да се дава по 1 лев, да се дава по 2 лева”, каза още той.

