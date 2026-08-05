Eвропейската централна банка (ЕЦБ) обяви краткия списък на предложенията за дизайн на следващата серия евробанкноти и стартира проучване на общественото мнение, приканвайки гражданите от цяла Европа да представят коментари. Предложенията за дизайн се основават на две различни теми: „Европейската култура“ и „Реки и птици“.

След като ЕЦБ представи десетте финални предложения за дизайн на следващата серия евробанкноти, общественото допитване продължава до 21 септември. Очаква се окончателният избор да бъде направен към края на 2026 г., а новите банкноти да влязат в обращение няколко години по-късно.

Банкнотата е много повече от парче хартия – тя е послание. А какво послание ще носи Европа през следващите десетилетия? Как се избира какво да бъде изобразено върху парите и какво ни казват тези символи за самите нас? И ще има ли място за България в този общ европейски разказ? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с преподавателя в НХА доц. Стоян Дечев: