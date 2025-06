„Искам обратно живота си.“, „Чувствам вина, че крещя на детето си.“, „Аз добра майка ли съм?“. ​Това са само част от мислите, които си задават хиляди нови майки. Но колко от тях наистина споделят? Колко се осмеляват да ги кажат на глас, без да се страхуват, че ще бъдат осъдени като „недостатъчно добри майки“?

С настъпването на най-щастливия момент в живота на една жена – появата на нейното бебе – идват и нови предизвикателства:

- смяна на идентичност

- преумора и несигурност

- напрежение във връзката

- социална изолация

- чувство на вина

Съществуват световни проучвания, според които:

​- 1 от 3 майки изпитва тревожност или депресивни мисли

- 1 от 7 майки страда от следродилна депресия

- Само 50% от тях получават лечение

В България обаче липсват надеждни данни по темата.

Първоначалните резултати сочат още по-сериозен проблем – породен от стигма, страх от осъждане и усещането, че една „истинска майка“ не трябва да се оплаква.

Налице са обществена стигма, липса на проследяване и силно чувство на срам и вина, че майките може да бъдат обвинени, че не са „достатъчно добри“.

Екипът на Momfident разработи мобилно приложение за психологическа подкрепа на нови майки. Какво предстои след откриващото събитие , чуйте повече от интервюто на Георги Митов с доц. Стоянка Черкезова – социален учен, изследовател в Института за изследване на населението и човека към БАН

Your browser does not support the audio element.

​"За да променим това, целим да достигнем 1000 майки, за да дадем гласност на проблема и да нормализираме темата за психичното здраве на майките", споделят организаторите, които дават старт на национално проучване за психологическа подкрепа на майките с деца от 0 до 7 години в България. Участвайте в проучването: https://momfident.io/survey