Дуетът на любимците от „Гласът на България“ Бояна Карпатова и Борис Христов не е просто музикален проект – той е естествено продължение на гласово и емоционално партньорство, зародено преди няколко години на сцена. Песента „Докато те има“ бележи дебюта им като официален дует, но историята ѝ започва с импровизация върху класика от филма „Брилянтин“.

„Никой от нас не беше подготвен, просто уточнихме тоналност и излязохме. Хората бяха трогнати. След това всички ни питаха: ‘Защо не направите авторска песен?’“, спомня си Бояна.

Текст, който идва от сърцето

Песента е с музика и текст на Карпатова, а аранжиментът е на Артур Надосян. Създадена е като спонтанна емоция – порив да напомниш на близките, че ги обичаш, преди животът да те завлече в рутината. „Докато сме тук, на земята, е хубаво просто да им го кажем“, казва тя.

Христов допълва: „Веднага припознах песента. Получих я по Вайбър само като мелодия и веднага се включих в творческия процес – акорди, структури. Имаше моменти, в които и тримата – с Бояна и съпруга ѝ – буквално настръхвахме. Просто знаехме, че се ражда нещо специално.“

Видеото – като мюзикъл с четки и сърце

Клипът към песента е режисиран от Радостин Събев – Шошо. Борис влиза в ролята на художник, а по негови думи: „Носих си и четките. Снимахме го с духа на мюзикъл – с подход, енергия и една горда походка, като на сцена в чужбина.“

Гласовете от „Гласът на България“

И двамата артисти са добре познати от телевизионния формат „Гласът на България“ по bTV. Христов стига до финалите на сезон 8, въпреки че едва успява да пее след 36-часово пътуване. „Казах си – ако трябва, ще го изшептя. Но гласът излезе, и излезе с радост“, разказва той.

Карпатова също преминава през предизвикателства – излиза на сцената след 48 часа без сън. „Виждах само бяла светлина и нищо друго. Просто исках да изпея песента. Да се раздам“, припомня тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Бояна Карпатова и Борис Христов от "Гласът на България":

Your browser does not support the audio element.

Формулата на дуета – обич и отдаденост

Двамата изпълнители споделят, че вярват в бъдещето на проекта си. „Любов и отдаденост – това е формулата“, казва Бояна. „Надявам се след пет години пак да можем да го кажем, пак двамата“, добави Борис.

През лятото Бояна ще участва на фестивала „Бургас и морето“ с нова авторска песен, а Борис ще радва публиката по морето, включително и на къмпинг „Градина“.