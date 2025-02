Пълнометражният документален филм „Неравноделната душа“ на журналистката София Стойчева събира историите на американци, японци, белгийци, германци и швейцарци, чиито живот е свързан с нашия фолклор. Филмът ще бъде прожектиран на 10 март в Ню Йорк. Една от героините във филма - Катрин Спрингър е артистичен директор на първия женски ансамбъл за български народни танци в Съединените щати и Канада, основан в Ню Йорк през 1979 година. Ансамбъл „Босилек“ и до днес разпространява българската фолклорна традиция зад океана, а Катрин преподава народни танци на българи в Съединените щати. Как чужденци носят България в сърцето си, играят народни танци и пеят български народни песни, и как на хорото някои от героите във филма срещат любовта – чуйте разказа на режисьора и сценарист София Стойчева пред bTV Radio на следващия звуков файл.

