„Весела ваканция“ организира за поредна година Общински културен институт Дом на културата „Искър“. Творческите празници започнаха през юли, а през тази седмица продължават и утре, на 30 юли, както и на 1 август. Това е десетото издание на инициативата. В интервю по bTV Radio директорът на Дом на културата „Искър“ Евгения Михайлова разказа: „Весела ваканция“ са безплатни занимания за деца в понеделник, сряда и петък през юли и август от 11 ч. до 13 ч. Те включват Седмица на театъра, Седмица на приложното изобразително изкуство, Седмица на танца и Седмица на спортните и еко игри. Изключително много е засегната темата за опазването на околната среда. В Седмицата на театъра утре ще имаме „Игри за спасяване на планетата“, след това – ателие „Земя“. Заниманията са абсолютно безплатни. Идеята е децата да излязат от домовете и да осъществяват своите контакти на живо, не само в социалните мрежи.“

Заниманията се водят от професионални преподаватели. „ В Седмицата на приложното изобразително изкуство, която е следващата, на 4-и, 6-и и 8-и август, в приятна среда на открито децата ще могат да рисуват на асфалт, да направят гъбка или паунветерило от отпадъчни материали, цвете слънчоглед или пък стомна по шаблон. Всички материали са осигурени безплатно от нас. В Седмицата на танца например могат да научат основни стъпки в народните танци и популярни хора, да се запознаят с българската носия с цел опознаване и опазване на българските традиции и фолклор. И в Седмицата на спортните и еко игри имаме състезателни и познавателни игри. Децата ще могат да научат какви са видовете отпадъци, как е редно да ги събираме и изхвърляме, така че да помогнем за опазването на околната среда.“

Заниманията се провеждат от северната страна на Дом на културата „Искър“ в прохладно зелено пространство, при лошо време ще се използват залите в сградата. Мястото е лесно достъпно с метро, автобус и трамвай.

Дом на културата „Искър“ ни кани и на концерт на Софийския духов оркестър, който работи към този общински културен институт. Той ще се проведе в петък от 19 ч. на Лятната естрада в Борисова градина. Озаглавен „Презокеанско пътешествие“, той ще бъде дирижиран от художествения ръководител на оркестъра Юли Дамянов. Входът е свободен.

Общински културен институт Дом на културата „Искър“ вече подготвя новия сезон с изключително разнообразна програма от музикални, театрални, филмови събития, творчески срещи, литературни четения. Откриването ще бъде на 17-и септември, отново при вход свободен, на брега на езерото, като с него ще се отбележи Деня на София съвместно с районната администрация.

Интервю на Светослав Николов: