Как корпоративен мениджър с дипломи по биология и химия, избира пътя на сертифициран коуч по холистично здраве и хранене? Дони Казиска разказа в ефира на bTV Radio как тя самата тръгва по пътя към търсенето на баланса и как помага със съвети на хора с диабет, инсулинова резистентност и Хашимото.

„Понякога нещата се случват без да си ги планирал и без да си ги решавал. Стартирах работа през 2016 година в една голяма българска фирма като главен мениджър, но през същата тази година се промениха нещата за мен в личен план. След кратко боледуване почина майка ми, и следващата година, когато направих едни изследвания се видя завишаване на кръвната ми захар и съответно завишаване на хормона на щитовидната жлеза TSH. И от там всъщност пътят ми тръгна в съвсем различна посока. Аз продължавах да бъда главен мениджър в тази фирма, но трябваше да поема един личен път, в търсене на баланса и на хармонията, в опита ми да се справя с тези резултати и максимално да подобря своето състояние.“, разказа Дони Казиска.

„Аз съм един пример как стресът отключва тези две заболявания – диабет и Хашимото, с хипофункция на щитовидната жлеза и стресът е главният виновник това да се случи.- Много от хората носят тези хормони и генетично заложени са в тях различни видове заболявания, но трябва да има конкретна причина, която да ги отключи и да ги развие. В случая при мен беше стресът, който отключи диабета и Хашимотото, за да се развият. Стресът е един от може би най-силните фактори в нашето ежедневие, което за съжаление води до такива неблагоприятни за нас последици“, посочи още тя.

На въпрос дали всяко тяло има механизъм, който може да бъде задействан, за да се справи с определено заболяване, Дони Казиска посочи:

„От комуникацията, която имам и връзките с хората, които са потърсили помощ от мен, това, което съм установила е, че е всяко тяло. Просто трябва да се намери точката, която трябва да се натисне и човекът, който да има желание и мотивация да върви по този път, защото пътят не е лесен, има много трудности. Това, което аз изготвям като видове режими не е просто една диета, която трае 20 или 30 дена, и когато тази диета свърши, вие ще се върнете към нормалния си начин на хранене – със сладкото, пицата и пържените картофки и всичко ще бъде ок, вие вече ще сте се излекували. Когато тръгнем по тези стъпки, трябва да знаем, че това не е режим, не е диета, това е начин на хранене. Ако имаме тези проблеми като диабет, инсулинова резистентност или Хашимото, ние трябва да тръгнем по този път и този път трябва да ни води до края на живота ни. Ние трябва да опитаме да се храним здравословно, да включим движение, да минимизираме стреса, за да продължим напред.“

Какво означава здравословно хранене? Как можем да установим дали имаме проблем с кръвната захар? Целия разговор със съветите на Дони Казиска можете да чуете на следващия звуков файл.