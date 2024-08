Следващата седмица - от 8 до 11 август ще се проведе четвъртото издание на фестивала Open Buzludzha. Фестивалът събира обществена подкрепа за опазването и отварянето на монумента на Бузлуджа като място за изкуство, култура и история.

„Тази година мотото на фестивала е „Спомени от бъдещето“, защото искаме заедно да създадем прекрасни спомени, но в същото време искаме да провокираме хората да помислят как преди са си представяли бъдещето, как искаме да го видим и какво трябва да направим сега, за да стане това, така че фестивалът има освен музикалната и визуалната част, и тази дневна програма с игри и провокации. 3D мапингът е част от тематиката, миналата година чинията на Бузлуджа се превърна в космически кораб, завъртя се, излетя и сега всъщност тази година ще се върне отново и е прихванала сигнал от бъдещето“, разказа архитект Дора Иванова, която е организатор и съосновател на фондация „Проект Бузлуджа“.

Какво още да очакваме тази година на трите музикални сцени, какви допълнителни занимания са подготвени за възрастни и деца, и как фестивалът променя усещането за Бузлуджа като място с много символика, чуйте на следващия звуков файл в интервюто с архитект Дора Иванова.