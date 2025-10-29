В навечерието на Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври, Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) отправя национален призив към всички български общини да споделят посланието: „Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт - позвънете веднага на 112. Споделете това изречение. Означете го с: #ЕдноИзречениеЖивот"!

Целта на инициативата е да напомни, че разпознаването на първите признаци на инсулт и навременната реакция могат да спасят живот и да предотвратят тежка инвалидизация.

Национална инициатива с огромно значение

Всеки град или община може да се включи в кампанията, като публикува изречението на официалния си сайт или страница в социалните мрежи в периода 25–29 октомври 2025 г.

Асоциацията ще обобщи резултатите и ще представи участващите общини в национален отчет и медийна обиколка по повод Световния ден за борба с инсулта.

Признателност към българските общини

„Изказваме нашата дълбока благодарност към всички общини, които през годините активно подкрепят усилията ни за информираност и превенция. Благодарение на тях превенцията на инсулта има реално национално покритие", заяви Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия. Тя подчерта, че сътрудничеството с местната власт е от ключово значение за достигане на посланията до всяко населено място в страната.

Добрева подчерта, че "инсултът не чака – разпознай и действай! Инсултът остава водеща причина за смърт и инвалидизация в България и света. Навременното обаждане на 112 при първи симптоми – затруднена реч, асиметрична усмивка, слабост в ръката – е решаващо за оцеляването и възстановяването на пациента. #ЕдноИзречениеЖивот — защото животът може да зависи от това, което ще кажем навреме".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия:

Your browser does not support the audio element.

От Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) припомнят, че човешкият мозък и езикът са удивително свързани – едни от най-сложните и малко познати процеси в човешкото тяло. В тази статия ще ви представим интересни факти за мозъка и езика, които не само впечатляват, но и помагат да разберем по-добре състоянието афазия.

Левият хемисферен контрол

При над 90% от десничарите езиковите функции се контролират от лявото полукълбо. Именно то е най-често засегнато при афазия след инсулт.

Мозъкът започва да „говори" още в утробата

Бебетата различават езикови модели още преди да се родят – те „чуват" гласа на майката и усвояват ритъма на езика.

Всеки език активира мозъка по уникален начин

Билингвите използват повече невронни мрежи – това е и защитен фактор срещу някои когнитивни увреждания.

Мозъкът се адаптира

Невропластичността позволява други мозъчни зони да „поемат" езикови функции, когато основните са засегнати. Това е в основата на логопедичната терапия.

Мълчанието също е комуникация

Дори без говор, мозъкът продължава да обработва език – чрез вътрешен диалог, мислене с образи, реакции към жестове.

Афазията не засяга интелекта

Хората с афазия често мислят ясно, но не могат да изразят себе си. Това недоразумение води до социална изолация, която може да бъде предотвратена с разбиране и подкрепа.

Тези факти не са само любопитни – те помагат на хората около човек с афазия да разберат колко важно е да се подходи с уважение и търпение. Проектът „Аз общувам при афазия: в лекарски и стоматологичен кабинет", финансиран от Програма „Социални иновации" на Столична община, цели именно това – осведоменост и приобщаване.