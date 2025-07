В ефира на bTV Radio гостува Дорис Eрнандес Дукова – българка, която вече над 25 години живее в Колумбия и изгражда културни, академични и емоционални мостове между двете страни. Поводът е дебютната ѝ книга „Тъмната страна на успеха“, представена наскоро в книжарница Letiende в Богота.

„Това не са просто случки от живота ми – това са истории с поука. Те показват какво стои зад привидния успех – самотата, съмнението, провалите, които никой не вижда,“ споделя Дукова. Книгата, публикувана на испански, предстои да излезе и на български и английски език.

От инженер до културен мост между два свята

Дукова е инженер по телекомуникационни системи, но професионалният ѝ път я отвежда в съвсем различна посока – интернационализация на образованието. Като председател на фондация „Алианса“, тя координира академични мисии и партньорства между български и колумбийски университети. Над 185 души са участвали в 11 академични мисии до България, които според нея не само образоват, но и рушат стереотипи.

„Когато кажа „България“ в Латинска Америка, всички отговарят: „Стойков“ – визират Христо Стоичков. Но България е много повече: история, рози, култура, образование“, разказва с усмивка тя.

Колумбийската фиеста и българският дух

Според Дорис Eрнандес Дукова, културата на забавление в Колумбия е заредена с „високи вибрации“ – музика, карнавали, фиести. В същото време българската кухня впечатлява колумбийците със своето разнообразие и вкус.

Българи в Колумбия и олимпийска слава

Българската общност в Колумбия е малобройна – около 20 души – но приносът ѝ е забележим. Сред тях е и покойният треньор Ганчо Карушков, чиято възпитаничка Мария Изабел Урутия печели първия златен олимпийски медал за Колумбия. Днес стадион в Кали носи името на Карлушков.

„България има какво да даде на света. Имаме талант, имаме дух. Просто трябва да бъдем по-отворени и по-организирани, за да постигаме още по-големи неща,“ каза още Дорис Дукова.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Дорис Дукова- председател на българо-колумбийската фондация „Алианса“: