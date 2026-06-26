Само седмици след обявяването на историческото партньорство между Дует Експоуз /EXPOSƎ/ и GARCIA, българската формация вече е готова с първия си общ сингъл. „Ven PaCa" – „Ела насам", горещо латино парче, което разказва за летните емоции, които всеки иска да изживее.

Зад продукцията стои Франки Мюлер, един от петте най-добри композитори в света, човекът, чиито песни оглавяват Billboard с хитове като „More and More" на C-Block и „Time Is Ticking Away" на Garcia. Текстът е дело на испанския автор Франческо Мартинес, а съпродуценти на проекта са музикалният дистрибутор KVZ. Танцувалните ритми на песента разказват за онези готини летни флиртове, които са неизбежни, когато изгрее слънцето.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Цвети и Светльо от Дует Експоуз:

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Видеото към „Ven PaCa“ е заснето на язовир Искър, на борда на катамаран, който се превръща в основна сцена на историята. Режисьор е Добромир Николов, а визуалната концепция следва директно заряда и настроението на песента. Вода, горещи танци и слънчев летен ден, в който всичко може да тръгне в неочаквана посока. И точно така се случва. Малко преди финала на снимките над язовира се разразява истинска буря с вятър, порой и мълнии, докато екипът е насред водата. Момичетата от екипа посрещат стихията лице в лице, брулени от дъжда, с изражения, които не се режисират. Момчетата подхождат по-практично и се скриват в нишите на катамарана в абсурдни пози, които трудно могат да бъдат описани. Моментът не попада в официалното видео, но остава сред най-забавните за всички участници.

EXPOSƎ описват работата с Мюлер с един глас: изключителна. Спокоен, скромен и истински професионалист, който знае как да извади най-доброто от изпълнител без натиск и без форсиране. „Песента е шефа" е неговото мото в студиото и то се усеща. Не случайно след записа реакцията на артистите е само една: „Това аз ли го изпях?"

„Ven PaCa" вече е вписано в репертоара на латино шоуто, с което групата тръгва по сцените това лято. Дебютното изпълнение е планирано на Nibiru Festival в Румъния, когато на сцената се качват Haddaway, Nana, Cappella, Technotronic и EXPOSƎ като Garcia. На 28 юни ще пеят в немската национална телевизия в рамките на Summer Time. За 2027 година вече имат потвърдени концерти. Преговорите продължават, включително за участие по време на Световното първенство по футбол, чиято музикална концепция е изградена около точно това звучене и визия, което EXPOSƎ носят. На 4 юли от 20.00ч. дуетът ще изнесе концерт на сцената на кино "Кабана" в парка на НДК. Билетите са в продажба.

Около десет готови песни на Garcia чакат своя ред. А следващият сингъл, по думите на самите артисти, „звучи жестоко".