"Има чилийци, които се занимават с бизнес, преподават, работят в хотелски вериги и всички дават много за нашата втора родина, България". Това заяви пред bTV Radio преподавателят в катедра "Европеистика" на СУ "Св.Климент Охридски" и в 22 СУ "Георги С. Раковски" Андрес Сааведра, който е и отговорен секретар на Почетното консулство на Чили в България. Той уточни, че чилийската общност в България наброява около 40 души. "В момента подготвям книга с истории и анекдоти за моите приятели, с които преживях емиграцията, престоя в Германия и България", подчерта Сааведра.

„Пикасо и Неруда са били близки“, сподели той по повод галавечерта на Чили в рамките на 10-ия кино-литературен фестивал "Синелибри". "Лично аз съм гледал 3 игрални филма, а има и много документални филми", добави той. Според него, в България са преведени всички важни произведения на Пабло Неруда. По думите му, "литературата на Чили не е насочена към историята, но Неруда е нещо различно, защото представлява латиноамериканската култура". Сааведра припомни, че Неруда е израснал в крайна бедност, но се издига до политик и дипломат.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Андрес Сааведра, разположено в звуковия файл:

Предстои прожекцията на филма за живота на великия чилийски поет, публицист, дипломат и сенатор от левицата Пабло Неруда. Тя ще се проведе на 16 октомври в Дом на киното в София. Обожаван от сънародниците си заради своите прочувствени стихове, през 1948 г. Неруда е обвинен в измяна заради членството си в комунистическата партия. Принуден да мине в нелегалност, той прави невероятни жертви, докато не се озовава във Франция с помощта на художника Пабло Пикасо. Режисьорът Пабло Ларейн показва въпросните събития през очите на злото ченге Оскар, преследващо поета. Изумителният актьор Луис Неко се превъплъщава в образа на Пабло Неруда със завидна интелигентност, а Гаел Гарсия Бернал е не по-малко убедителен в ролята на Оскар, който тайно споделя въображаемия свят на гениалния поет.

