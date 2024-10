8 октомври от 19.00ч. в зала "България". Билети ще откриете на касата на залата и в мрежата на Ивентим. Програмата включва шедьоври на хоровата музика: Артистичният директор на "Колегиум музикум Берлин" Донка Митева ще дебютира пред Националния филхармоничен хор на концерта, който ще се проведе наПрограмата включва шедьоври на хоровата музика:

Хулио Домингес – Deus, qui illuminas

Ола Гейло – Ubi caritas

Джон Огъст Паминтуан – Salva me

Джон Огъст Паминтуан – Tumbang preso

Ола Гейло – Unicornis captivatur

Арво Пярт – Morning star

Джейк Рунестад – Let my love be heard

Селга Менце – Kalejs kala debesis

Морис Дюрюфле – Реквием за солисти, смесен хор и орган, оп.9

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с диригентката и артистичен директор на "Колегиум музикум Берлин" Донка Митева, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Донка Митева учи хорово дирижиране в Националната музикална академия в София и оркестрово дирижиране във Висшето училище „Роберт Шуман“ в Дюселдорф.

Работила е с множество ансамбли в Германия, Дания, Естония, Чехия, Унгария, Португалия, Южна Африка, Панама, Китай и др. След като се дипломира през 2007 г., тя е назначена в Държавната опера в Мюнстер, Германия като диригент и директор на хора.

През 2011 г. Донка Митева е назначена за артистичен директор и диригент на Collegium Musicum Berlin, където работи с четирите класически състава на Свободния и Техническия университет в Берлин – Симфоничния оркестър, Големия ораториален хор, Камерния оркестър и Камерния хор.Тя е носител на множество награди със своя Берлински камерен хор и симфоничен оркестър Collegium Musicum на престижни конкурси в Германия и по света.

От 2019 г. преподава дирижиране в Университета по изкуства в Берлин. Донка си поставя за мисия да предлага насоки и подкрепа на млади хорови и оркестрови диригенти, предлагайки им възможности да работят редовно с Collegium Musicum Berlin Ensembles.