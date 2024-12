За 9-та поредна година Столична община – район „Банкя“ и „Ротари клуб Банкя“ организират "Коледна приказка в Банкя".

КЪДЕ: Коледно градче на ул. „Майор Коста Паница“

КОГА: 7, 8, 14 и 15 декември 2024г. между 11:00 и 16:00 ч.

КАКВО: Гвардейски представителен духов оркестър, Шеф Ангел Ангелов с Юнашки тиган с боб, ДЯДО КОЛЕДА, Младежки фестивал „Готови за утрешния ден“, игри и забавления за децата, музикални рецитали на таланти от цяла София, фолклорна програма с участието на местните състави и гости, ежегоден Christmas Run по „Пътеката на здравето“, Ретро влак, Пазар на производителя – Банкя, коледни къщички.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с районния зам.кмет на Банкя д-р Александра Александрова:

Вижте пълната програма на "Коледна приказка в Банкя":

7 ДЕКЕМВРИ

11:00 – Коледна музика

12:00 – ГВАРДЕЙСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР

13:00 – Център за изкуство „ЗОРНИЦА“ – музикален рецитал

14:00 – 16:00 – Игри и забавления с АНИМАТОРИТЕ от Парти агенция „ВИКТОРИО ЛЕНД“

8 ДЕКЕМВРИ | ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА

ЮНАШКИ ТИГАН С БОБ С ШЕФ АНГЕЛ АНГЕЛОВ

11:00 – Танцов клуб „ПЪСТРА КИТКА“

12:00 – Танцов състав „ХАЙДУШКИ РУЧЕЙ“, с. Градец

12:30 – ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ към читалище „Отец Паисий“, гр. Банкя

13:00 – ФОЛКЛОРНА КИТКА с певиците ХРИСТИНА НЕНКОВА, БЕАТРИС АЛЕКСАНДРОВА и ВАЛЕНТИНА ШЕРДЕНКОВА

14:00 – Танцов клуб „ПЕНДАРИ“

14:30 – ДА ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО ХОРО

15:00 – Танцов клуб „ИМАНЕ“

15:30 – Танцов състав „ЧЕПИНЦИ“

14 ДЕКЕМВРИ

11:00 – „СПАСЯВАНЕТО НА КОЛЕДА“ - представление с участие на публиката с Маргарита Костова

12:00 - ДЯДО КОЛЕДА ПРИСТИГА

13:00 – Вокално студио „ДАЙМЪНТ“

14:00 – Младежки духов оркестър „НАДЕЖДА“ към ЦИКО „София“

15:30 – ДВГ „СМЕХОРАНЧЕТА“

15:30 – Денс формация „ОЛИМПЕЯ“

15 ДЕКЕМВРИ

11:00 – 13:00 - CHRISTMAS RUN по „Пътеката на здравето“

МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „ГОТОВИ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

11:00 –Музикална програма

11:30 – Прожекция на филма „МОЕТО БЪДЕЩО АЗ“

12:00 – КУНГ ФУ демонстрация

12:10 – Музикална програма

12:30 – Представяне на Алманаха „ГОТОВИ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

13:00 – Награждаване - CHRISTMAS RUN

13:20 – Музикална програма

13:45 – Танцов спектакъл „МАСКАРАД НА ДУШАТА“

14:30 - ВОКАЛНО-ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „ВРАБЧЕТА“

Част от Коледното градче ще бъде и ПАЗАРЪТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – БАНКЯ. С удължено работно време през двата уикенда.

Очаквайте и РЕТРО ВЛАК с маршрут СОФИЯ - БАНКЯ – СОФИЯ на 15 декември (за повече информация: БДЖ)

ДРУГИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ:

Продължава изложбата „СЛУШАЙ БАНКЯ“ на Националната художествена академия в Галерия на открито в парк „Кестените.

Предстоят срещи с писателката ДЕСИСЛАВА ГРАМАДНИКОВА /на 11 декември/ и Юлия Спиридонова /на 13 декември/ в 78. СУ „Христо Смирненски“, 14:00 по инициатива на МКБППМН - Банкя

На 18 декември от 18:00 ч. ще се проведе Традиционна изложба „ТАЛАНТИ НА БАНКЯ“ с учениците от курса по рисуване на Стоян Мирчев, клуб „Дълголетие“. На 21 ДЕКЕМВРИ от 11:00 ч. ще се състои КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ на музикалната школа на Елисавета Попова с гости Бароков квартет, Изложбена зала в 78. СУ „Христо Смирненски“

Всички събития са с вход свободен!

Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата.