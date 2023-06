Ускорени градски и крайградски линии ще предлагат на софиянци привлекателна алтернатива на пътуването с лични автомобили. Те ще могат да се качат на двуетажни автобуси, да се наслаждават на гледката от високо и да се придвижват по-комфортно. Началото се поставя утре в обособяването на нова номерна група на автобусите с буквата Х за „експресна“. Линия 505 става Х50 и ще се обслужва от двуетажен автобус. „По атрактивен начин решихме да възстановим една добра традиция отпреди 20 години.“ – разказа в интервю по bTV Radio Марио Евстатиев – експерт в Комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет и специалист по интегрирани бордови и информационни системи.

Той посочи, че използването на двуетажни автобуси за ускорени градски и крайградски линии е практика в много градове по света. Преди време в София са се движили два такива по линия 42 от „Захарна фабрика“ до центъра на Банкя и тя се е радвала на изключително голям интерес. Автобусите след това са преместени в нов гараж на градския транспорт и изпълняват курсове до Лозен и от Сточна гара до Обеля. „Предимството е и че имаме диференциране на пътническите потоци – пътуващите до крайната спирка са на втория етаж и не се смесват с ползващите автобуса за няколко спирки.“ – обясни Марио Евстатиев.

Х50 ще следва досегашния маршрут на 505 – ще тръгва от Орлов мост и до парка на двореца „Врана“ ще спира на хотел „Плиска“, Окръжна болница и „Интер експо център“. Преди първото пътуване ще бъде направено публично представяне на проекта и автобуса, а когато той изпълни последния си курс, ще се превърне в дискотека на колела и отново ще поеме по улиците на София. Той ще измине очертания втори маршрут на експресна крайградска линия – от пл. „Св. Александър Невски“ по бул. „Сливница“ до Банкя и обратно. По него в бъдеще ще се движи линия Х43.

Интервю на Светослав Николов: