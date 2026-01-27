„Не сме двойка в живота, но обичам Летисия като изключителна личност. В този спектакъл изживяваме силни, крайни емоции, че трябва да имаме тесни човешки връзки между актьорите“, заяви Джан Марко Скиарети. „Когато сме на сцената, ние също наблюдаваме танците. Няма друг спектакъл, в който се наблюдава такъв интензитет на испанското фламенко“. Това заяви пред bTV Radio Джан Марко Скиарети /Дон Жуан/ в компанията на Летисия Карер /Мария/ от мюзикъла «Дон Жуан» броени часове преди българската премиера на световноизвестната френско-канадска постановка. Спектаклите се провеждат от 28 януари до 1 февруари в зала 1 на НДК в София. Билети ще откриете в мрежата на Ивентим.

„Когато не познаваме другият актьор е трудно да изиграеш, че си влюбена в него“, подчерта Карер. „Едва на 6-годишна възраст започнах да се занимавам с театър, но като професионалист – от 10 години“, споделя тя. „Започнах да работя върху собствения си глас и драматургията, благодарение на сестра ми, която вече има международна кариера“, добави Летисия Карер.

„Не мога да си представя живота без изкуството и сцената“, сподели Джан Марко Скиарети. „След живота ми в Германия, имах нужда да променя обстановката около себе си. За 2 месеца прекъснах, но после започна да ми липсва. Вярвам, че имаме привилегията да правим публиката емоционална. Можем за 2 часа да създадем цял нов свят за тях“, посочва той.

Джан Марко Скиарети е роден в Парма, Италия, през 1986 г. От ранна възраст се увлича по пеене, драма и музика, като особено го привлича класическата музика – Верди, Пучини, Моцарт. На 15 години Джан Марко за първи път гледа мюзикълите на Рикардо Кочанте „Notre Dame de Paris“ и на Андрю Лойд Уебър „Фантомът от операта“. Това е любов от пръв поглед. На 18 години той играе Меркуцио в „Ромео и Жулиета“ на Кочанте, гастролирайки из цяла Италия. През 2013 г. е избран за ролята на Тарзан в едноименния мюзикъл с музика на Фил Колинс, в който играе три години. След това се премества в Лондон и в мюзикъла „Евита“ (композитори Уебър, Кенрайт и Томсън) изпълнява ролята на Че. Спектакълът гастролира в Обединеното кралство и Германия. През 2017 г. артистът е поканен като почетен гост на концерта „Magic at the Musicals“ в Royal Albert Hall. Година по-късно там играе Бернардо в „Уестсайдска история“. От лятото на 2019 г. Джан Марко изпълнява ролята на Феб в международното турне на мюзикъла „Notre Dame de Paris“. През пролетта на 2020 г. влиза в ролята на главния герой в мюзикъла „Дон Жуан“ (композитор Феликс Грeй, режисьор Жил Махо).

Тази жизнена артистка е потопена в театъра, пеенето и танца от най-ранна възраст.Тя постъпва в школата Cours Florent в Париж за три години и я завършва с дипломи по театър и мюзикъл.През последната си година в школата създава своя трупа и първите си спектакли с помощта на своя приятел и писател Дидие Биоска.

Успоредно с това тя натрупва роли в театрални пиеси като „Двойната непостоянност“ на Филип Калварио, както и в множество спектакли и музикални шоу програми.Тя се озовава включена в оркестри за вариететни програми, в международни развлекателни състави като „Goldsingers“, „White Cats“ и пее на множество места и събития в Сен Тропе, Куршевел и др.Имайки щастието да пътува по целия свят, тя е завършена артистка, напълно отдадена на работата си, и се присъединява към спектакъла „Дон Жуан“ през 2024 година.