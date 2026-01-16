Засиленият интерес към зрелищния френски спектакъл Дон Жуан, даде възможност на организаторите да пуснат допълнително дата за мюзикъла на 1 февруари в зала 1 на НДК.

От създателите на мюзикъла „Нотр Дам дьо Пари“, българската премиера на обновената версия на френско-канадския мюзикъл „Дон Жуан“ с допълнителна дата.

Така общо 6 спектакъла от 28 януари до 1 февруари на оригиналния френски мюзикъл ще пленят публиката, за която е организирано либрето със субтитри на български език. Билети ще откриете ТУК

В ролята на Дон Жуан ще се превъплъти Джан Марко Скиарети, който е познат на вече в страната ни.

Той е роден през 1986 г. в Парма, Италия. От ранна възраст се увлича по пеене, драма и музика, като особено го привлича класическата музика – Верди, Пучини, Моцарт. На 15 години Джан Марко за първи път гледа мюзикълите на Рикардо Кочанте „Notre Dame de Paris“ и на Андрю Лойд Уебър „Фантомът от операта“. Това е любов от пръв поглед. На 18 години той играе Меркуцио в „Ромео и Жулиета“ на Кочанте, гастролирайки из цяла Италия. През 2013 г. е избран за ролята на Тарзан в едноименния мюзикъл с музика на Фил Колинс, в който играе три години. След това се премества в Лондон и в мюзикъла „Евита“ (композитори Уебър, Кенрайт и Томсън) изпълнява ролята на Че. Спектакълът гастролира в Обединеното кралство и Германия.

През 2017 г. артистът е поканен като почетен гост на концерта „Magic at the Musicals“ в Royal Albert Hall. Година по-късно там играе Бернардо в „Уестсайдска история“. От лятото на 2019 г. Джан Марко изпълнява ролята на Феб в международното турне на мюзикъла „Notre Dame de Paris“. През пролетта на 2020 г. влиза в ролята на главния герой в мюзикъла „Дон Жуан“ (композитор Феликс Грeй, режисьор Жил Махо).

Пред bTV Radio артистът в главната роля Джан Марко Скиарети разкри, че „Дон Жуан“ е невероятно представление по отношение на наситеността. "Когато за първи път започнахме продукцията, изучаването на фламенкото ни съпътстваше, защото всички го правехме в продължение на два месеца. Не става въпрос само за стъпките на фламенкото, а за позата, за походката; това е наистина процес, който отнема време. Дори сега, когато подготвяме шоуто по време на репетиции, прекарваме времето си сутрин само с фламенко", споделя той.

"Жените се съблазняват по-лесно, когато играеш такава роля, но напротив, трябва да бъдеш много внимателен. Не можеш да направиш ролята твърде незначителна, защото тогава винаги рискуваш да се объркаш и дори да си помислиш, че в нормалния живот може би си такъв. Това са фактори, които са диаметрално противоположни в моя случай", признава Джан Марко Скиарети.

"Фил Колинс беше с нас по време на последните прослушвания, а след това и в последните дни, когато трябваше да дебютираме в Щутгарт, Германия. От моя гледна точка, винаги се чувстваш малко притеснен пред такива знаменитости. Тези хора, тези артисти могат да говорят дори само с един жест или чрез музиката си и могат да те накарат да разбереш по великолепен начин какво искат от това изпълнение. Бях много млад, само на 23 години, когато играх Тарзан. Германия беше наистина нов свят за мен. Бях готов да направя героя си правдоподобен; всъщност Тарзан определено беше най-сложната роля от гледна точка на подготовка. Да имаш подкрепата на някого като Фил Колинс и целия екип на Дисни беше наистина магическо пътешествие", каза още италианецът.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Джан Марко Скиарети /дублаж: Светослав Николов/: