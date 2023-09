"Магията на Санремо" ще завладее София на 15.10.2023г. от 20.00ч. в Зала 1 на НДК. Зрителите на шоуто "The Magic of Sanremo" ще имат възможността да чуят легендарни хитове в изпълнение на четири италиански звезди под акомпанимента на оркестъра на Софийската филхармония- Стефано Берсола, Мартина Стриано, Джани Скрибано и Лара Паскуали. Тези великолепни гласове, покорили световните сцени, перфектно предават настроението на най-известните шлагери.

За една вечер публиката ще се пренесе в италианското градче Санремо и ще се потопи в атмосферата на празника. ще изпита чувството на сладка носталгия и ще си припомни историята на италианската естрадна музика от създаването на фестивала до наши дни, и ще може да припявате любимите си песни. От сцената ще звучат "Воларе", "Феличита", "Италиано", "Сузана" и много други.

Концертът ще дирижира известния израелски маестро Дан Рапопорт ръководил различни оркестри в най-известните оперни театри в Италия и по целия свят.

Джани Скрибано е изнесъл хиляди концерти: от изяви в амфитеатъра Арена ди Верона пред публика от 10 000 души и Fellahvala Auditorium в Торино до световни турнета с мюзикъла „Ромео и Жулиета“. Той е певец, пианист, композитор и шоумен. Чуйте какво сподели Джани Скрибано в интервюто на Георги Митов, озвучено от Ясен Вакашински:

Почувствайте магията на италианската музика на единствения концерт в София от шоуто "The Magic of Sanremo"!

Билетите са в продажба в Билетния център на НДК, в платформата Купибилет.БГ и в системата на Ивентим.