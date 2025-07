От 1 до 10 август Банско отново ще се превърне в джаз столица. 28-ото издание на Банско Джаз Фест събира звезди от световната сцена, сред които носителите на награди „Грами“ New York Voices, Нилс Ландгрен, Катрин Ръсел, Джон Бийсли и други. За първи път участие ще вземат и български музиканти, завърнали се от чужбина: Христо Вичев, Калоян Куманов, Петър Славов, както и младият Борис Петков – класически пианист, който ще излезе с авторски проект на голямата сцена.

Джаз от сутрин до вечер, в цялото градче

Освен концертите на основната сцена, Банско ще живее с джаз из целия град. Алеята на джаза – създадена с помощта на Национален фонд „Култура“ – и постоянната експозиция за историята на джаза в България ще бъдат отворени за посетители. Всеки ден от 10:00 часа деца от музикалните училища ще се изявяват на новооткритата детска сцена, а от 18:00 ч. ще има ретро-прожекции със записи от Златния фонд на БНР и разкази за основоположниците на българския джаз.

Младежка енергия и международни уъркшопи

За четвърта година Банско Джаз Академия ще предложи майсторски класове и уъркшопи с водещи чуждестранни и български музиканти. Целта – не просто концерти, а изграждане на следващото поколение артисти. Младите музиканти, участвали в академията, ще бъдат част от уличния формат „джаз точки“, където ще импровизират с нови партньори пред случайна публика.

Безплатен достъп за всички – с изключение на платена седяща зона

И тази година достъпът до повечето събития ще бъде свободен. Платена ще бъде само определена зона със седящи места пред главната сцена – билети могат да се закупят чрез Eventim. Така се постига баланс между достъпността и устойчивото финансиране.

Фестивалът – празник, но и кауза

Директорът на фестивала Илияна Щерева-Иванова отбелязва пред bTV Radio, че културата не може да се разглежда като бизнес. Фестивалите имат образователна и обществена функция – те възпитават публика и артисти. Щерева настоява за регулативна рамка и яснота в определението „фестивал“, тъй като много регионални събития злоупотребяват с понятието.

България – фестивална дестинация със световен потенциал

По думите на Щерева-Иванова, броят на фестивалите в България нараства – преди пандемията са се провеждали около 1200 годишно. С навлизането на еврозоната се очаква още по-голям интерес към културния туризъм. Банско Джаз Фест продължава да бъде емблематичен пример за успешна комбинация от традиция, новаторство и обществена мисия.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с директора на Банско джаз фест и председател на УС на Асоциация "Фестивалите в България" Илияна Щерева-Иванова: