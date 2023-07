"За първи път в нашата 60-годишна история пристигаме в България и ще имаме честта да свирим пред вашата публика". Това заяви мениджърът на Еnglish Chamber Orchestra /Английския камерен оркестър/ Джеймс Ръдърфорд пред bTV Radio. Концертът е тази вечер, 13 юли, от 20.30ч. в зала "България" със специалното участие на Любо Киров. Концертът е под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова и Н. Пр. д-р Робърт Джон Диксън, посланик на Обединеното кралство в България. Ексклузивен медиен партньор е bTV Media Group и Classic FM. Концертът е част от Календара на културните събития на Столичната община. Билети за галавечер с English Chamber Orchestra може да закупите от ТУК

"Избрали сме да представим популярен класически репертоар, като например „Малка нощна музика“ от Волфганг Амадеус Моцарт, творби от Хендел, Концерт за цигулка номер 8, в който солист ще бъде концертмайсторът на състава. Освен тези произведения, ще допълним програмата с творби от Елгар, както и „Планетите“ от Густав Холст. Ще изпълним и две български произведения, които са допълнително аранжирани за случая и ще допринесат за специалната атмосфера на концерта", поясни Ръдърфорд.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Джеймс Ръдърфорд- мениджър на Еnglish Chamber Orchestra, разположено в звуковия файл:

"Ние сме оркестър от най-високо ниво и с такива програми се опитваме да поканим публиката, която няма толкова богат опит с класическата музика. Ние не можем да продължим без нова аудитория", подчерта мениджърът.

Ръдърфорд разкри и подробности за финансовото състояние на Английския камерен оркестър след пандемията, въпреки че Еnglish Chamber Orchestra изпълнява своите програми под патронажа на Крал Чарлз Трети. "Преди да се възкачи на трона, бяхме затруднени, но след това успяхме да се стабилизираме. Той разполага с много лостове за действие. След пандемията нашият оркестър, както и много други във Великобритания и по света, изпитваха сериозни трудности. Благодарни сме, че успяхме да оцелеем чрез различни концертни изяви. Сега ще свирим и в София. Записната дейност осигури повече работа за оркестрантите по време на пандемията. Екипът ни не е голям, но правим всичко, за да се възползваме от възможностите, които ни се предоставят. Даренията, които направи част от нашата публика, също ни подпомогнаха, така че да поддържаме програмите за младите хора и да държим високото ниво на изпълнение".