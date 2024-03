Джесика Удуърт и Петер Бросенс са един от най-характерните и успешни творчески дуети в съвременното европейско кино. Филмите им са очаквани и често триумфират на международните кинофестивали, а последните им три творби са копродукция с България.

Историята на творческия тандем започва, когато Джесика Удуърт е дипломант на Принстън (класически театър и литература) и Стансфорд (документално кино), печели стипендия „Фулбрайт“ и снима документалния филм „The Virgin Diaries“ в Мароко. Докато работи по дипломния си филм „Urga Song“ в Монголия, среща Петер Бросенс. Той изучава социална и културна антропология и е магистър по визуална антропология. Между 1993 и 1999 година продуцира и сърежисира документалната поредица „Mongolia Trilogy“. В началото на новото хилядолетие Удуърт и Бросенс се посвещават на нови съвместни проекти, реализирани чрез тяхната независима белгийска продуцентска компания Bo Films.

Ретроспективата в рамките на София филм фест 2024 включва всичките им игрални филми от „Хадак“ до „Лука“. Преди първата прожекция в столичното кино "Одеон" режисьорката подари оригинален "хадак". Специалният син шал бе връчен на създателя и фестивален директор Стефан Китанов, който имаше честта да го носи и на откриването на София филм фест в зала 1 на НДК.

Чуйте какво сподели Джесика Удуърт в интервюто на Георги Митов в превод на Петриела Бачева, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Отличеният със „Златен лъв на бъдещето“ във Венеция „Хадак“ (2006) е поетичен потрет на тъжната реалност в Монголия, съчетание между мечти и спомени. Първият игрален филм на Петер Бросенс и Джесика Удуърт разказва епичната история на Баги – 17-годишен пастир в мразовитите степи на Монголия, чиято съдба е да стане шаман. Баги спасява живота на красива девойка, която краде въглища. Двамата заедно разкриват, че плъзналите слухове за всеобща епидемия са неверни, а целта е да се унищожи номадството и пастирските традиции.



Амбициозен и впечатляващ визуално е вторият филм на Бросенс и Удуърт „Алтиплано“ (2009), представен в Седмицата на критиката в Кан. Сниман на три континента и на пет езика, той разказва историите на две жени в траур, чиито съдби се преплитат.



В „Петият сезон“ (2012) мистериозно бедствие поразява село дълбоко в Ардените. Пролетта отказва да дойде. Цикълът на природата се е преобърнал. Алис, Тома и Октав – три деца от селото се опитват да открият смисъл в света, който се руши около тях. Визуално впечатляващата кинотворба, наситена със символи, печели киноспециалистите на премиерата си в Международния конкурс във Венеция и отличията Green Drop и Young Cinema Award.



Световната премиера на четвъртия игрален филм на Джесика Удуърт и Петер Бросенс „Белгийският крал“ е в програмата „Хоризонти“ на 73-ия кинофестивал във Венеция 2016. Филмът участва с успех в програмите на над 30 фестивала по целия свят, сред които Бусан, Палм Спрингс, Сао Пауло, Солун, Дубай, Талин, Ротердам, Гьотеборг. Ролята на краля е поверена на белгийския актьор Петер Ван ден Бегин („Петият сезон”). Нина Николина влиза в ролята на българската фолклорна певица Ана, която спечелва сърцето на белгийския крал, а Валентин Ганев е зам. шефът на турските тайни служби. Във филма участва истински български фолклорен ансамбъл с певици от най-известните български хорове - „Мистерията на българските гласове”, „Филип Кутев”, квартет „Славей” и други. Пътешествието е заснето почти изцяло в България, копродуцент от българска страна е Арт Фест (Мира Сталева и Стефан Китанов). „Този филм е класически „mockumentary” (псевдо-документален филм), който съчетава умело сатирата в изказа с по-дълбоки послания,“ - пише за него сп. „Варайъти”.



Срещата на „Босият император“ (2019) с българската публика бе ознаменувана с истинска лятна буря в специалното издание на 24-ия София Филм Фест в пандемичната 2020 година. Филмът е драматична комедия за премеждията на познатия крал на Белгия (Петер Ван ден Бегин) в санаториум на острова на Тито в Хърватска. Заедно със своя антураж и една нова приятелка – очарователната Лейди Лиз (Джералдин Чаплин) те попадат под опеката на авторитарния директор на санаториума, доктор Ото Крол (Удо Киер). В един момент се появява и делегация от Виена, водена от д-р Илзе фон Щрохайм (Джералдин Чаплин), начело на националистическата „Нова Европа“...



Вдъхновението за най-новата филмова история, продуцирана от Петер Бросенс и разказана от Джесика Удуърт в „Лука“ (Белгия-Италия-Нидерландия-България-Армения), идва от шедьовъра на Дино Будзати „Татарската пустиня“. Главният герой Лука е млад войник, който жадува да се впусне в битка и попада в изолирана крепост. В нея отряд мъже напразно очакват атаките на тайнствен враг. Този филм блести с присъствието на легендарната Джералдин Чаплин, а главната роля е поверена на младия Йонас Смълдърс, една от многообещаващите „изгряващи звезди“ на Берлинале. Български копродуцент на филма отново е Арт Фест, а неговата премиера беше в конкурсната програма „Big Screen“ на Ротердам през 2023.



„Филмът пренася действието на историята в бъдещето, в обрулена от ветровете пустош, резултат от небрежността ни към климатичните промени… Гладът на Лука за война и кръв постепенно се уталожва – той е омагьосан от форт Кайрос и приятелството с двама от събратята му по оръжие. Връзката по между им носи светлина и топлина в техния безрадостен свят, но предстои трагичен обрат…“, споделя режисьорката Джесика Удуърт.