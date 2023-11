Effie е международно утвърден стандарт за успешно комуникиран бранд. Повече от 50 години наградите се радват на признание едновременно сред рекламодатели и рекламни агенции. Като глобален символ на успешна маркетингова комуникация, Effie фокусира вниманието върху най-ефективните идеи и насърчава разговор между клиент и агенция относно начините за създаване на работеща реклама. „Рецептата за успех в маркетинга е поставяне на ясни предизвикателства и цели при отлично познаване на пазара и средата, боравене с данни и силни прозрения при извеждане на стратегията за даден бранд и качествена реализация на идеята. При правилна последователност и смесване на точно тези съставки, както при всяка класическа рецепта, резултатът е атестат за добре свършена работа“, каза в ефира на bTV Radio Весела Апостолова - член на УС на Българската асоциация на комуникационните агенции и главен изпълнителен директор на Publicis Groupe България. „Идеята да създаваме успешни маркетингови стратегии и да реализираме успешни кампании е свързана с доброто познаване на потребителските навици и поведение и напасването към характеристиките на продукта”, обясни Юлиан Добрев, основател и директор анализи в BluePoint Research and Consulting и дългогодишен член е на журито Effie Bulgaria.

