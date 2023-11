Предстои официалната церемония по връчването на международно признатите награди Effie България. Конкурсът се провежда за 16-ти път и е организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Генерални медийни партньори на събитието са bTV Media Group и bTV Radio Group.

Наградите Effie България отличават най-впечатляващите постижения в областта на маркетинговите комуникации в страната ни, а церемонията предстои на 28 ноември тази година.

Победителите в конкурса, които ще бъдат отличени с престижната награда Effie, ще станат известни по време на официална церемония на 28 ноември 2023 година, 19.30ч. в столичния хотел "Милениум".



Билети за събитието могат да бъдат закупени през https://www.effiebulgaria.org.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с членовете на журито на наградите Effie България Велимира Петрова - директор "Продажби" в bTV Media Group и гл. ас. д-р Даниела Кадийска - преподавател и съосновател на бакалавърска програма „Реклама“ в Департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на НБУ:

Велимира Петрова е директор "Продажби" в bTV Media Group. С над 20 години опит в телекомуникациите, медиите и рекламата в мултиплатформената среда на радио-, телевизионни и дигитални продажби както в България, така и на други европейски пазари, от юни 2023 година Велимира Петрова заема ключовата роля на търговски директор в bTV Media Group, откъдето стартира кариерният ѝ път в медийната сфера.

Гл. ас. д-р Даниела Кадийска е с дългогодишен опит в областта на маркетинговите комуникации. В професионалната си кариера е заемала различни длъжности в редица рекламни агенции и НПО. Докторската ѝ дисертация е посветена на изследването на продуктовото позициониране в киното и телевизията. В момента е щатен преподавател в НБУ и един от основателите на бакалавърска програма „Реклама“. Вече над 25 години води множество курсове посветени на комуникационните стратегии, иновациите и интегрираните маркетингови комуникации. Ежегодно подготвените от нея студенти печелят престижни награди на големи рекламни международни и национални фестивали и конкурси – БАР, Ad Venture, Innovation Starts и др.