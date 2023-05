Светът на хартиеното изкуство е в изложбите на „София хартиен арт фест“ от двата конкурса – международния „Аматерас“ и националния „Ефир и мощ“. „Мотото на фестивала е „Ефир и мощ“ с идеята да покажем най-широкия спектър, който хартията покрива – от това да се превърне в големи скулптурни инсталационни произведения до много фини дизайнерски ювелирни творби.“ – посочи в интервю по bTV Radio организаторът Даниела Тодорова от фондация „Аматерас“. Изложбата е експонирана в две фоайета на НДК и можем да я разгледаме до 3 юни.

В националния конкурс са избрани шест български проекта, създадени с материали, предоставени от световната асоциация FESPA. „Благодарение на тях успяхме да реализираме шест проекта, много различни като технология. Всички те са оптимистични, хуманни, даващи упование и надежда в сложното време. Мнозина губят ориентация в изпитанията на деня, докато тук се вдъхновяваш, изпълваш с надежда, радост и оптимизъм.“ – открои въздействието Даниела Тодорова.

В НДК ни посрещнаха с новината за огромния интерес към изложбата във вчерашния празничен 24 май, когато много ученици с учители са дошли да я разгледат. А тази вечер в 18 ч. в Триъгълна кула на Сердика – филиал на РИМ – София, се открива изложбата „Градска археология“ на Леонардо Готлейб в събитие от обменния проект „България – Аржентина“ на фондация „Аматерас“. „Той е емблематичен автор в областта на гравюрата върху дърво, изключително фажна фигура в графичното изкуство. На откриването ще бъде представен документалния филм на асоциация Los Bulgaros за Марио Несторов – Поета на Чако. В провинция Чако е концентрирана българската диаспора и той е роден там.“ – обясни Даниела Тодорова. Изложбата ще открие посланикът на Аржентина в България.

Интервю на Светослав Николов: