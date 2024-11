Новото 38-мо издание на емблематичния Новогодишен музикален фестивал в Националния дворец на културата ще започне на 17 декември и ще продължи до 5 януари 2025 г.

Както всяка година публиката ще може да избира между разнообразни събития, сред които класически, хорови и джаз концерти, балетен спектакъл, филмова музика, детски събития, оперета и др. По традиция в проявите участие ще вземат, както утвърдени имена, така и млади таланти.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с маркетинговия директор на НДК Иво Чифлички и експерта по връзки с обществеността на Вера Банчева, които са част от организационния екип на Новогодишния музикален фестивал:

Your browser does not support the audio element.

Официално начало на фестивала ще постави коледният концерт „Свята нощ“ на Детския хор на БНР с диригент Венеция Караманова. Събитието на 17 декември в зала 3 от 19:00 часа, ще потопи публиката в празничната атмосфера с коледни песни от цял свят. Концертът ще е с клавирен съпровод на Сиана Атанасова и Яна Лолова.

Тази зима освен кулминацията на фестивала – Празничният новогодишен концерт на 1 януари 2025 г., зрителите в зала 1 на НДК ще могат да видят концерт с най-доброто от филмовата музика по света, както и оперетен бал.

На 28 декември от 19:00 часа Националният музикален театър „Стефан Македонски“ ще представи оперетна гала, озаглавена „Вълшебните струни на цимбала“. Публиката ще има рядката възможност да чуе характерния тон на инструмента, който не е звучал от десетилетия на българска сцена. В програмата са включени откъси от Имре Калман, Франц Лехар, Йохан Щраус, Франц фон Супе, в изпълнение на артистите на Музикалния театър. Специален гост на събитието е Карой Вадас, цимбалист с международно признание, гостувал на големи световни сцени.

Знаковата филмова музика на Джон Уилямс ще огласи най-голямата зала в Двореца на 29 декември от 19:00 часа. Оркестърът и хорът на Софийската филхармония, ще поднесат концерт-подарък на зрителите, в който почитателите ще разпознаят музикалните теми на „Междузвездни войни", "Индиана Джоунс", "Хари Потър", "Джурасик парк", "Сам вкъщи", "Супермен" и "Извънземното". Диригент ще е маестро Максим Ешкенази.

Освен в зала 1, празничният дух ще се усеща и в много от другите пространства на НДК като зали 2, 3 и 9.

На 22 декември в зала 2 от 19:00 часа Балетът при Опера Пловдив ще представи премиерния танцов спектакъл „Пианото“ от Иржи Бубеничек, вдъхновен от едноименния емблематичен филм на Джейн Кемпиън и създаден за Кралския балет на Нова Зеландия.

Името на водещия хореограф Иржи Бубеничек присъства в репертоара на престижни трупи като Балет Цюрих, Балета на Ню Йорк сити, Балета на Мариинския театър и др. С любезното разрешение на авторите на филма „Пианото“, хореографската адаптация вдъхва нов живот на сюжета, превръщайки го в уникално танцово изживяване, пропито с духа на Нова Зеландия, вплитащ в неокласическата хореография автентичен аборигенски танцов стил. Сюжет, завладяващ сърцата на зрителите със своята история за страст, насилие, стоицизъм и любов.

За любителите на джаза са предвидени две вълнуващи събития.

„Брас искри“ ще проблясват в зала 3 на НДК на 22 декември от 19:00 часа. Концертът ще е с участието на Биг бенда към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” с ръководител Михаил Йосифов. В различни състави през годините Биг бендът, ръководен от тромпетиста и композитор гл. ас. д-р Михаил Йосифов, има многобройни участия в редица престижни събития. В репертоара си съставът включва освен световните джаз стандарти, виртуозни и блестящи бендови пиеси като тези на Джо Завинул и Бъди Рич, творби на българските поп и джаз класици Милчо Левиев, Бенцион Елиезер, Янко Миладинов, Йосиф Цанков, Ангел Заберски, Вили Казасян, Светозар Русинов, Христо Йоцов. Специални гости тази година ще са Орлин Горанов и Еделина Кънева.

„Новогодишен джаз сюрприз“ ще зарадва публиката на 27 декември от 19:00 часа в зала 3. Концертът е музикален проект на Ангел Заберски - син, който представя свои авторски пиеси със симфонична насоченост, както и аранжименти на класически, джазови и фолклорни пиеси от световната сцена. Проектът се изпълнява от голям щрайх оркестър, брас квинтет и популярни солисти като Михаил Йосифов, Стоян Янкулов – Стунджи, Недялко Недялков, Велислав Стоянов и други.

Четири любопитни по-малки концерта в зала 9 са част от афиша на Новогодишния фестивал тази година.

Академичен народен хор и Академичен народен оркестър към Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще представят „Фолклорна Коледа“ на 18 декември от 19:00 часа с участието на даровити студенти– фолклорни таланти – инструменталисти и певци.

На 21 декември от 11:00 часа Националното музикално училище „Любомир Пипков“ ще покани публиката на „Матине преди Коледа“, а от 18:00 часа същия ден ще можем да се насладим на „Традиция по Владигеровски“ – концерт и изложба, посветени на 125 години от рождението на Панчо Владигеров, в изпълнение на Зорница Иларионова (цигулка) и Мартина Табакова (пиано).

На 26 декември отново в зала 9 от 19:00 часа ще чуем „гласовете на божественото“ с Камерен ансамбъл „Св. Йоан Кукузел – Ангелогласният“, с диригент Кристиан Попов. Техният концерт, озаглавен "Рождественска възхвала" ще представи тропари от Йоан Кукузел и православни песнопения.

Традиционният и чакан от публиката Празничен новогодишен концерт отново ще се проведе в първия ден от новата година в зала 1 на НДК, от 19:00 часа. Ще прозвучат изпълненията на Фестивалния симфоничен оркестър с диригент Емил Табаков и младите талантливи солистки Светлина Стоянова (мецосопрано) и Виви Василева (перкусии). В програмата са включени произведения от Росини, Сметана, Бизе, Гершуин, Щраус.

Тази година концертът ce пpoвeжда съвместно cъc Coфийcĸaта филxapмoния.

За разлика от предишни години, новото издание на фестивала не свършва с концерта на 1 януари. В началото на 2025-а година са предвидени още две интересни събития, предназначени за най-младата публика.

На 4 януари в зала 2/ Театър Азарян от 17:00 часа детска вокална група „Бон бон“, с ръководител Рози Караславова, ще представят мюзикъла „Пепеляшка“. Оригиналният спектакъл е създаден от български автори и се изпълнява само от деца. Любимата на малки и големи приказка ще оживее чрез музиката, за да покаже на малчуганите колко могъща е силата на изкуството и да ги накара да усетят и преживяват света по един по-дълбок и цветен начин.

Ден по-късно, на 5 януари в зала 3 от 17:00 часа, програмата за деца продължава с „Аладин и танцуващата музика“, със симфонични танци на Брамс, Чайковски, Владигеров, Стайнов, както и с музиката на Алан Менкен от прочутия филм "Аладин", в изпълнение на младите артисти от Филхармония „Пионер“. Малчуганите ще могат да се включат с танци, облечени в препоръчителния дрескод - бални и официални дрехи, както и с костюми от филма "Аладин".

Билетите за всички събития от програмата са в продажба на касите на НДК и онлайн. Предвидени са и групови отстъпки.