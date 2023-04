Как да се погрижим за околната среда, без да изхвърляме старите вещи? Идеите са показани в пътуващата изложба за устойчив италиански дизайн в Национална галерия – Квадрат 500 - София, организирана от Посолството на Италия в София, Италианският културен институт и Италианска търговска агенция.

Експозицията носи названието "Екодизайн. 3Р: редуциране – рециклиране – ре-употреба". Тя бе открита от Н.Пр. Джузепина Дзара- посланик на Италия в България, Мария Маца- директор на Италианския културен институт в София и Яра Бубнова- директор на Национална галерия –"Квадрат 500".

Изложбата, чийто графичен дизайн е изготвен от арх. Бруно Морело, вече е показвана в Прага, Доха, Шънджън, Дубай, Хонконг, Вашингтон, Торонто, Тунис, Прищина, Талин, Хелзинки, Триполи, Бенгази и Букурещ.

Чуйте повече за целта на експозицията и оригиналните идеи на италианския дизайн от един от водещите експерти в тази област арх. Силвана Аникиарико в интервюто на Георги Митов, като преводът е на Радея Гешева, а дублажът - на Александра Гълъбова: