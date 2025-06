„От една седмица се носи зловонна миризма около река „Дървенишка“. Установихме, че на 30 метра от пешеходния мост между „Мусагеница“ и „Младост 1“ се излива огромна тръба с голям дебит в реката“. Това заяви пред bTV Radio Стефка Четрафилова от гражданската онлайн платформа на квартал „Мусагеница“.

По думите й, екологична катастрофа е в столичния парк "Въртопо", а причината е канализационна авария на бул. "Цариградско шосе", свързана с разширяването на метрото. От "Метрополитен" ЕАД обявиха реорганизация на движението, без да съобщят за проблема.

„За нас големият проблем е, че по никакъв начин гражданите на „Мусагеница“ и „Младост 1“ за това. Имало е съобщение на сайта на „Софийска вода“, но едва ли има човек, който ежедневно го проверява за целта. Трябваше да се постави уведомителна табела, за да бъдат информирани хората и да избягват мястото“, посочи Четрафилова.

„Много деца си играят там край водата и това е предпоставка за разнасяне на болести, а не само за вредно влияние върху екосистемата“, подчерта тя. Сигнали са подадени до институциите, но гражданите не са получили отговор.

Срокът на аварийните дейности е до 4 юли.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Стефка Четрафилова от онлайн платформата „Кв. Мусагеница“: