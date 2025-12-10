Във връзка с динамичното развитие на цифровите технологии големите европейски градове са изправени пред нови предизвикателства. ИТ сигурността, устойчивостта и цифровият суверенитет придобиват все по-голямо значение. Сложните заплахи и зависимости изискват мрежово мислене, съвместни действия и тясно сътрудничество на много нива – от града до Европейския съюз.

На този фон Европейската конференция на градовете „Дигитализация – сигурна и суверенна“, проведена във Виена, предостави възможност за обмен на мнения по централни въпроси, свързани с цифровото бъдеще на градовете. Експерти и лица, вземащи решения, от Виена и партньорските градове обсъдиха стратегии, примери за най-добри практики и възможни форми на сътрудничество. Акцентът беше поставен върху защитата на критичната инфраструктура, справянето с кибератаките, както и начините за постигане на по-голяма прозрачност и цифрова независимост.

Специалистите и общинските власти коментираха основните предизвикателства и възможности на цифровата трансформация за градовете. В центъра на вниманието бяха въпросите как градовете могат да укрепят своята цифрова независимост и каква роля играят съвременните технологии в този процес. Бяха обсъдени изискванията към устойчивите административни структури, отговорното използване на данни, международните перспективи за дигитализацията на градовете и визиите за дигиталния град на бъдещето, съобщават от Международни офиси- Община Виена в София.

Как Виена насърчава жените да се занимават с технологии? Какви улеснения предоставя дигитализацията на гражданите на австрийската столица и колко струва тя? Какви са рисковете при интегрирането на информационните технологии в градска среда? Чуйте от ексклузивното интервю на Георги Митов с Барбара Новак- зам.-кмет на Виена с ресор финанси, икономика, заетост, международна дейност и дигитализация /дублаж: Таня Иванова/: