Второто издание на Jazz & Art Festival Oreshak, което продължава до 14 юли 2024 г. в живописното село Орешака, Троян, тази година представя силна програма, обединява световни музикални звезди и артистични прояви и инсталации. Основател на фестивала е Камен Хасъмски, произвеждащ бутикови мебели и други изделия от дърво, и живеещ в над 200-годишната фамилна къща в село Черни Осъм.

Фестивалът обещава да бъде едно от най-значимите музикални и културни събития на годината, събирайки на една сцена изключителни международни и български изпълнители от Аржентина, Франция, Бразилия, Куба, Сърбия, Китай и България, които ще създадат незабравима атмосфера с разнообразие от стилове и културни влияния.

Сред звездите на фестивала ще бъде неповторимата Карън Соуза смятана за най-влиятелния глас на джаза и боса нова в наши дни. Родена и израснала в Аржентина. Тя е не само певица, но и независим продуцент и автор на песни. Има пет супер успешни албума, публиката я обича и се превръща в световна икона с над 250 милиона слушания на музиката й в Spotify до момента и 1 милион слушатели месечно в музикалната платформа, хиляди последователи в социалните мрежи и милиони гледания в YouTube. Песните й като „Creep" (Radiohead), „Tainted Love" (Soft Cell) и „Paris" (Karen Souza) бяха представени в известни филми и сериали на Netflix като „The Zero Theorem" (2013), „White Lines" (2020) ,„Династия" (2021) и е поканена да пее специално по време на пролетното модно ревю на Ралф Лорън (2019), а през 2023 избира нейно парче за саунтрак на новата му колекция и парфюм.

Чуйте интервюто на Георги Митов със световноизвестната аржентинска джаз и боса нова певица Карън Соуза, озвучена от Таня Иванова от Jazz FM:

Your browser does not support the audio element.

Друг акцент в програмата на Джаз и Арт Фестивал Орешак е обичаният български джаз певец Васил Петров, който отбелязва 30 години в музиката и ще представи нова концертна програма с джаз трио със специалното участие на популярният френският пианист и композитор Армел Дупа, който работи с големи френски артисти като басиста Анри Тексие, филмовия режисьор Арно Десплен, певицата Сандра Нкаке, певицата Катрин Рингер и театралния режисьор Ладислас Чола, албумите му се слушат от милион слушатели в дигиталните платформи.

Младият виртуоз Уил Сант (Сао Паоло, Бразилия) пристига в България за първи път. Концерта му на джаз фестивала е на 11 юли, и е посветен на творчеството на легендарния Жоао Жилберто, чиято годишнина отбелязваме тази година, заедно с 60 годишнината от издаването на величествения албум Getz/Gilberto. Именно тези емблематични пиеси ще бъдат на концерта му на фестивала. Уил, чиято кариера се развива стремглаво, след като стъпи на сцената в Европа за първи път през 2022 г., е сочен за наследник на Жилберто, а уникалният му автентичен начин на музициране и специфичен начин на звукоизвличане от китарата го изпращат на различни места по света с музика, която публиката обожава. След небивалия си успех в Испания, Португалия, Италия и Германия през 2023, Уил се завърна в Европа този януари с напълно разпродадени концерти в Мадрид, Барселона, Познан и Варшава.

Другия акцент в програма е Кубинската група Septeto Nabori, който включват България в европейското си турне с участието им на фестивала. От най-карибския и музикален град в Куба Сантяго де Куба пристигат 8-те музиканти, които ще представят проект разработен в ритмите на най-автентичната кубинска музика и култура, повлияна от дълбоко вкоренената традиция на Сантяго де Куба, особено "El son", но в същото време с оригинални аранжименти и импровизации в уникален стил.

Фестивалът не е само музикално преживяване, но и културно събитие, което обединява изкуство и музика. Посетителите ще имат възможност да се насладят на разнообразни артистични изяви, изложби и работилници, които ще допълнят музикалната програма. Фестивала се провежда в Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата, вратите отварят от 11:00ч., а концертите започват от 19:00ч.

Билети за Jazz & Art Festival Oreshak могат да бъдат закупени онлайн от Ивентим и в партньорската им мрежа.

Заповядайте да се насладим заедно на магията на джаза и изкуството в сърцето на Балкана от 11 до 14 юли 2024 г.! За допълнителна информация и пълна програма посетете www.jazzandart.bg.