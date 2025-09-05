Испанският изпълнител Дани Джей (Dani J) отново ще зарадва българските си почитатели. На 1 ноември 2025г. той ще излезе на сцената на City Stage /в подлеза на НДК- София/ за специален концерт, в който ще съчетае известните си песни с нови проекти и изненади. „Искам хората да пеят, да танцуват, да се забавляват. Колкото повече енергия ми дава публиката, толкова повече давам и аз,“ сподели горещата звезда на бачатата в ексклузивно интервю за bTV Radio.

Артистът, роден в Севиля, люлката на фламенкото, избира различен музикален път – доминиканския стил музика и танц. „Когато за първи път чух бачата, усетих, че е нещо гъвкаво и изразително. Стиловете, които познавах като поп, RnB и дори фламенко, можеха да се комбинират с нея. Това ме плени,“ разказва Дани Джей. Днес той е сред водещите артисти в жанра, а близките му са най-големите му поддръжници. „Майка ми и баща ми са най-големите фенове. Дори спорят кой е номер едно“, смята латинопевецът.

Бачатата за него е „музика на чувствата“, която може да докосне всеки човек, независимо от произхода. „Видях как този стил се превърна в език и начин на живот, който се разбира от хора по цял свят“, посочва артистът. Вдъхновен от певци като Майкъл Джексън и танцови звезди Ataca & La Alemana, той сам се учи да танцува бачата: „Когато срещнах Ataca, му казах, че съм откраднал всички негови стъпки. А той отвърна: "Братко, моите стъпки са и твои.“

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Дани Джей /дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл:

Освен че популяризира стила в Испания и извън нея, Дани Джей разказва и истории чрез песните си. Сред най-големите му хитове е „Rosas“, написана преди пандемията, но издадена едва наскоро. „Всяка песен има своя момент. Ако я бях пуснал по-рано, ефектът нямаше да е същият,“ споделя певецът. Друг негов обичан хит е „Mentiras“, написан за минути на плажа, се е превърнал в задължителна част от всеки концерт.

Догодина Дани Джей ще отбележи 10 години на сцената, а мисията му е да покаже, че бачата е „стил без граници“. „Всеки, който я чувства, може да й се радва и да я обича. Искам хората да чуват своите собствени истории в моите песни,“ казва Дани Джей.

В София певецът ще представи и най-новия си проект „Ruta 66“ – лятна, енергична песен, чието видео е заснето в САЩ. „Това е първият път, в който говоря за този проект. Подготвил съм и колаборация с DCS, която завършихме още през декември,“ разкрива той.