500 българи сдвоиха електронните си здравни досиета със своите мобилни телефони чрез приложението еЗдраве. Това се случи в рамките на първия ден, в който достъпът е възможен и без личен електронен подпис. От началото на м. септември помощ за сдвояването оказват оторизирани служители в Регионалните здравни инспекции, Регионалните здравноосигурителни каси и офисите на „Информационно обслужване“ АД, съобщават от МЗ.

Министерството на здравеопазването, съвместно с Министерството на електронното управление, организира и изнесени пунктове. От 3 септември такива ще има на четири локации в София и по една в Пловдив, Благоевград и Монтана. В сряда ще бъде създадена организация за останалите 26 области в страната.

Столичните пунктове на РЗИ са разположени пред Националния дворец на културата (НДК - Пилоните), в Южен парк (Самер грил хаус), в Западен парк (Централния вход с арката) и The Mall (на етаж 4). В Пловдив пунктът ще бъде разположен в МОЛ-Пловдив (ниво едно), а в Благоевград пред Зала „22-ри септември“. РЗИ-Монтана пък ще разположи пункт на Централния площад в града. Изнесените пунктове работят от 10 до 19ч., а при НДК съоръжението е обозначено със знака на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община.

„Този ход запълва една временна ниша. Все още нямаме държавни цифрови идентификации, които да бъдат в електронните ни лични документи. Не всички си купуват електронни подписи, защото се плащат. За да няма цифрова дискриминация или сегрегация, „Информационно обслужване" и Здравната каса са решили да станат гарант за идентичността", коментира пред bTV Radio експертът по киберсигурност Ясен Танев. „Хартиеният теч на данни от здравеопазването е с по-висок риск. Ако някой иска да се добере до вашите данни, по-добре да такува крайното лечебно заведение, отколкото НЗОК и "Информационно обслужване". Това е добра стъпка за временно дигитализиране на населението. Отчетът за цифровата декада показва, че само 16% от българите притижават базови цифрови умения", смята той. "Рискът не е висок за еЗдраве в този случай, а е обществено полезно да се случи това приложение", подчерта Танев. Той обяви, че МОН публикува окончателния списък на новите професии, в който вече фигурира "киберсигурност". Тя ще се преподава от 2026г.

Какво е «етичен хакер» и как може да помогне на бизнеса? Как да подготвим електронните си устройства за новата учебна година и какви са рисковете, които ни дебнат онлайн? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с експерта по киберсигурност Ясен Танев:

Your browser does not support the audio element.

Предстои конференция за цифрова хигиена за бизнеса и семейството с участието на ЕЦИХ Тракия в рамките на фестивала "Улица Станционна" в Пловдив. Следва програмата на събитието:

5 септември 2024 г.

15:00 – 16:00: Етично хакерство и киберсигурен бизнес

Място: Аулата на Музикално училище

Лектори: Кирил Григоров и Християн Даскалов

Описание: Лекция и дискусия по темата за етичното хакерство и как то може да помогне на бизнеса да защити своите цифрови активи. Лекторите ще представят идеята за етично хакерство и ще обсъдят хакерски техники за добро, които се използват за защита и укрепване на системи.

Акценти: Представяне на концепцията за етично хакерство и ролята му в киберсигурността Обсъждане на хакерски техники за добро и тяхното приложение в бизнеса Въпроси и отговори за етичното хакерство и неговата практическа стойност Предоставяне на ваучери за безплатни услуги и консултации по киберсигурност

Място: Аулата на Музикално училище Лектори: Кирил Григоров и Християн Даскалов Описание: Лекция и дискусия по темата за етичното хакерство и как то може да помогне на бизнеса да защити своите цифрови активи. Лекторите ще представят идеята за етично хакерство и ще обсъдят хакерски техники за добро, които се използват за защита и укрепване на системи. Акценти:

7 септември 2024 г.

11:00 – 12:00: Цифрова хигиена за деца, майки и бабите им!

Място: Аулата на Музикално училище

Лектор: Ясен Танев

Описание: Лекция, насочена към всички възрасти, за основни правила за безопасност в интернет пространството и как да предпазим себе си и семейството си от онлайн заплахи.

Акценти: Представяне на основни правила за цифрова хигиена за различни възрасти Практически съвети за предпазване от фишинг и онлайн измами Примери и реални казуси за повишаване на осведомеността Интерактивни игри и уроци за деца и възрастни

Място: Аулата на Музикално училище Лектор: Ясен Танев Описание: Лекция, насочена към всички възрасти, за основни правила за безопасност в интернет пространството и как да предпазим себе си и семейството си от онлайн заплахи. Акценти: 14:00 – 14:30: Новите регулации за киберсигурност - ISO, DORA и NIS2

Място: Студиото

Лектор: Ясен Танев

Описание: Лекция по темата за новите регулации за киберсигурност, които ще влияят на бизнеса и индустрията.

Акценти: Преглед на новите регулации и стандарти ISO, DORA и NIS2 Въздействие върху бизнеса и практическите стъпки за съответствие Обсъждане на рисковете и възможностите, свързани с новите регулации Отговори на въпроси от публиката относно подготовката за новите изисквания

Място: Студиото Лектор: Ясен Танев Описание: Лекция по темата за новите регулации за киберсигурност, които ще влияят на бизнеса и индустрията. Акценти: 17:00 – 18:00: Таратор и Изкуствен интелект - Открийте възможностите на AI

Място: Workshop в двора на музикалното училище

Лектор: Ясен Танев

Описание: Интерактивен уъркшоп, който демонстрира как изкуственият интелект може да бъде полезен в ежедневието – от кулинария до творчески проекти и киберсигурност.

Акценти: Демонстрация на AI приложения в кулинарията и творческите проекти Дискусия за ролята на AI в подобряването на киберсигурността Интерактивни упражнения и сценарии с участие на аудиторията Възможности за персонализирано обучение и изследване на AI

Място: Workshop в двора на музикалното училище Лектор: Ясен Танев Описание: Интерактивен уъркшоп, който демонстрира как изкуственият интелект може да бъде полезен в ежедневието – от кулинария до творчески проекти и киберсигурност. Акценти:

През цялото време на фестивала: