"По празници не само в България, но и в целия свят, започват измами с магазини, които правят невероятни отстъпки и промоции. Това заяви в ефира на bTV Radio eкспертът по киберсигурност Владислав Венев. Специалистът съветва да бъдем внимателни и резервирани, тъй като очаква вълна от опити за измами с фалшиви онлайн магазини и услуги.

"Фишингът, рансъмуер и фалшиви новини са трите най-чести заплахи за киберсигурността. Известните личности не могат да рекламират продукт. Ако видите това, не се доверявайте! Ако някой е станал жертва на такава измама, можете да потърсите правата си в ГДБОП". припомни Венев.

"Еврото не би било предпоставка за увеличаване на киберпрестъпления, тъй като те нямат преференциална валута", смята експерта по повод новите правила за засилване на киберсигурността, които постигнаха преди дни преговарящите от страна на Европейския парламент и страните членки на ЕС.

"Когато има значима промяна в какъвто и да е сектор, той става обект на атаки.Вече няма малък или незначим бизнес. Трябва да се промени мисленето. Има много фирми за анализ на риска, които могат да вземат мерки", счита Венев.

Той ще бъде един от лекторите в Международната конференция по киберсигурност InfoSec SEE 2024, която ще се проведе на 17 и 18 април 2024г. в Правец. На събитието ще вземат участие експерти от 4 континента по над 30 теми, а медиен партньор е bTV Media Group. Конференцията е насочена към ИТ мениджъри и експерти от всички сегменти на икономиката. InfoSec SEE 2024 ще се проведен в присъствен вид и безплатно онлайн.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с eксперта по киберсигурност Владислав Венев, разположено в звуковия файл: