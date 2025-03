„Достъпът до приложения е изключително лесен. Пазарът на приложения е лавинообразно растящ". Това заяви пред bTV Radio експертът по киберсигурност Владислав Венев. Според него, „личните данни могат да изтекат и да станат част от чатбот мрежа. Апелът към потребителите е приложенията да се свалят от установените източници- AppStore и GooglePlay. Там е почти невъзможно да попадне приложение, което не е проверено. Трябва да се провери дали новото приложение е зловредно, като се прочетат мненията за това". По думите му, „всичко може да бъде мониторирано Wi-Fi в парковете не е препоръчителен. Свободният достъп до интернет означава по-лесно разпространение на вируси".

„Изкуственият интелект анализира профили в социални мрежи на атакуваните и подготвя мейл с точния език. Той може да анализира даден мейл, като хваща шаблони и поведение от подателя, които не са обичайни. Днес Изкуственият интелект е срещу Изкуствения интелект, а човекът започва да става наблюдател".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с експерта по киберсигурност Владислав Венев:

На 29 и 30 март в Interpred WTC Sofia ще се проведе четвъртото издание на BSides Sofia, едно от най-значимите събития за киберсигурност в България. Тази година bTV Media Group е основен медиен партньор.

Форумът BSides Sofia ще събере експерти, специалисти и ентусиасти в областта на киберсигурността. Той е отворен за всички, които искат да разширят знанията си по темата, като акцентира на реалните предизвикателства и решения в сферата на информационната и дигитална защита.

Двудневната програма включва на 29 март лекции от водещи специалисти, които ще представят реални примери за киберзаплахи и начини за защита. На 30 март ще се проведат практически уъркшопи за „Защита на изкуствения интелект – как се атакуват и защитават AI системи“ и „Анализ на атаки и защита на системи – как се откриват уязвимости“, в които участниците ще могат да се запознаят с методи за защита и анализ на атаки. Пълната програма може да бъде намерена тук.

Основните теми и лектори са Крис Кубека, световно признат експерт, която ще говори за ролята на изкуствения интелект в кибервойната и новите заплахи в дигиталния свят. Крис е основен участник във възстановяването на петролния гигант Saudi Aramco, след хакването на компанията през 2012 г. и вдигането ѝ на крака. Луиджи Губело ще представи как PDF файловете са се превърнали в средство за кибератаки, а Асен Молов ще сподели своя опит и ще даде полезни съвети за тези, които искат да навлязат в сферата на киберсигурността. Международният експерт Панайотис Фискилис ще демонстрира как киберпрестъпниците заобикалят защитните системи и как можем да се предпазим.

Присъстващите на събитието ще научат кои са най-големите дигитални заплахи в момента и как могат да се защитят от тях. Те ще имат възможност да се срещнат с експерти и други ентусиасти в областта, за да обменят опит и идеи. Освен това ще придобият ценни умения, които ще им бъдат полезни както в професионалния, така и в личния им живот.

Повече информация и възможност за записване за събитието могат да бъдат намерени тук.