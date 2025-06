"Нарушенията, които РЗИ открива, са значително по-малко. Днешните басейни нямат нищо общо с басейните преди 10 -20 години". Това заяви пред bTV Radio Румяна Борисова - експерт по изграждане и поддръжка на басейни. Според нея, най-често срещаните рискове при обществените и частните басейни са свързани с нивата на хлора. „При много ниско съдържание на хлор, което е рядкост, е възможно да хванем инфекции- гъбички, батерии и др. Хлорът предизвиква алергия у много хора. Той е най-добре познатият биоцид, който се употребява не само за басейните. Биоцидите имат строги изисквания за регистрация в страната ни. Важно е да четем етикета и да търсим регистрационния номер на съответния биоцид“, подчерта Борисова.

По думите й, има и друг начин да пречистим водата, като препаратите са на кислородна основа. „Такава е кислородната вода, но тя е по-корозивна за кожата. Друга алтернатива е използването на солна електролиза, озонатори и други сходни системи“, посочи тя.

Според експерта, „абсолютно задължително е да има табели и да се измерва и контролира многократно съдържанието на хлор и pH на водата. Съдържанието на хлор трябва да бъде от 0,5-1,5 мг./л за възрастни и 0,4 – 1 мг./л за децата. Слънчевата радиация изпарява хлора от водата, като при тези случаи трябва да се поддържа по-високо ниво на хлора… Той е задължителен за всички басейни, които нямат друга стабилна дезинфекция, която да го замести“.

Снимка: Piscinas de Arena NaturSand

Борисова коментира, че водата може да издържи няколко години в един басейн, а прясната вода е вредна за него. „Надуваемият басейн е евтино решение и забава за лятото. Той е трудно да се опази от домашни любимци и др.неща….За да не се нагрява водата от слънцето в домашните басейни, трябва да се използва покривало“.

Дългогодишният експерт съветва, когато отидем на басейн, да погледнем водата. „Когато тя е бистра и синкава, има достатъчно количество дезинфектант. Ако усещате силна миризма на хлор, означава, че басейнът е прехлориран, което е опасно. Ако pH е по-високо, не е опасно“. За повече информация трябва да потърси табелата с всички данни, а в случай че тя липсва- да бъде поискана от собственика на басейна.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Румяна Борисова - експерт по изграждане и поддръжка на басейни: