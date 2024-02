"Голямата ми цел е някой ден да спечеля "Грами". Това заяви в студиото на bTV Radio Елена Попова, чийто творчески псевдоним е LENI. Младата певица, която стана популярна в обичания вокален тв.формат "Гласът на България" по bTV представи премиерно в радиоефира първия си авторски проект, озаглавен „Аз трябва да знам“.

Снимка: Гласът на България

Песента е за зараждаща се любов, която ще залее човека с прекрасни емоции, но всичко се случва постепенно. "Има го и страхът от отказ от отсрещната страна, защото твърде дълго е бил сам и е тичал след някого, който бяга и не иска да бъде стигнат", споделя LENI. В песента има обрат, всичко е било само представа какво би желало момичето да се случи. Написана е от цялото ѝ сърце, изпълнено с любов. Музиката, текстът и композицията на песента са на Елена Попова, аранжиментът е на Петър Алексиев, а режисьорът и оператор на видеото е Радостин Събев - Шошо.

Елена Попова- LENI е бронзов медалист в сезон 10 на "Гласът на България" по bTV, като стана част от отбора на Миро. Записванията за кастингите продължават на сайта glasat.btv.bg Сега седемнадесетгодишната девойка учи в столичното 19-о средно училище, в което изучава норвежки език. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с LENI, разположено в звуковия файл: