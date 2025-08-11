„Музиката се усеща – тя не може да се пипне, но ни свързва по един особен начин“, казва Ели Йорданова в ефира на bTV Radio. В продължение на повече от десетилетие тя организира концерти, изложби и артистични събития, които обединяват българската диаспора в Канада и същевременно представят пред широкия професионален и приятелски кръг на емигрантите културата, от която идват. Събитията традиционно привличат огромен интерес, а следващите вече са планирани. През ноември предстои Теодосий Спасов и Християн Цвятков ще представят проекта „Антарктически приказки“ в Ниагара он дъ Лейк (27 ноември), Торонто (28 ноември), Монреал (28 ноември) и Отава (29 ноември). „Това е музика, вдъхновена от пътуването им до Антарктида през 2020 г., като около нея е оформен цял спектакъл с актьорите Бойка Велкова и Любомир Ковачев.“ – обяснява Ели Йорданова.

Необичайна спирка в турнето ще бъде винарната The Hare в Ниагара он дъ Лейк – собственост на канадец с български корени от шуменско. „Там бяха приети с голямо удоволствие Братя Владигерови. Решихме всяка година да има по нещо българско.“ – казва още организаторът на културни събития.

Пътят на Ели Йорданова към канадската публика започва през 2011 г. с Българския фестивал на изкуствата. Постепенно концертите се местят и в популярни местни клубове като Jazz Bistro в Торонто, което привлича по-широка публика отвъд българските емигранти. Така възникват колаборации като тази между българската акапелна формация „Спектрум“ и канадското дуо „Freeplay“, които по-късно свирят заедно в България – на Банско джаз фестивал, както и в цикъла „Остров на музиката“ на Общински културен институт Дом на културата Средец. Тази година им предстои нова изява – във Варна.

Ели Йорданова работи и в другата посока – канадски музиканти и артисти гостуват у нас, а фотографската изложба „Канада – позната и непозната“ показва страната през очите на българи, живеещи отвъд океана. За нея удовлетворението идва, когато вижда как българи и канадци започват нови проекти заедно. „Най-голямото ми удоволствие е, че тези срещи излизат извън рамките на културата – свързват и бизнеса, и приятелствата.“ Тяа работи с убеждението, че тези събития са повече от концерт или изложба – то е преживяване, което лекува, вдъхновява и прави света по-свързан. „Път напред винаги има, когато служим на изкуството.“ – казва Ели Йорданова в интервюто на Светослав Николов в предаването „За града“ по bTV Radio.

Интервю на Светослав Николов: