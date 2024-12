Елизабет е артистичният псевдоним на младата изпълнителка Елизабет Захариева, която за първи път се появи пред широка публика в девети сезон на „Гласът на България“ (2022). Много силен неин подкрепител е и Димитър Бербатов със своята Фондация „Успелите деца на България“, която преди дни я избра за лауреат в категория „Изкуство“ за трета поредна година. Талантът, амбицията и артистичният ѝ потенциал биват забелязани и от музикалната компания „Вирджиния Рекърдс“, която решава да започне да развива професионалната кариера на Елизабет като изпълнител и автор.

Резултатът от съвместната им работа вече е налице. Дебютният сингъл на Елизабет е вече факт, озаглавен е „Носталгия“ и излиза и с официален видеоклип.

По създаването на музиката и текста изпълнителката си партнира със своя приятел Вениамин - също нов артист на „Вирджиния Рекърдс“, както и с талантливия млад продуцент и автор Ачо Проданов. „Носталгия“ е хит от първо слушане и представлява супер силно начало както за Елизабет като артист, така и за авторския тандем зад парчето, важна част от който е самата тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Елизабет Захариева, разположено в звуковия файл:

Песента излиза и с музикално видео, режисирано от хореографа Милен Данков и заснето на камерната сцена на Драматичен театър - Пловдив. Изборът на мястото не е случаен. Елизабет вижда в социалните медии снимка от спектакъла „Елизабет или кралицата девственица“, който пресъздава сложния и драматичен живот на кралица Елизабет I, режисиран е от Маргарита Мачева и акцентира върху личните жертви и вътрешните конфликти на една от най-великите исторически фигури, изиграна от актрисата Койна Русева. Съвпадението между името на артиста и името на спектакъла е приятно, но съвсем случайно. Така или иначе, Елизабет много харесва декора, създаден от Ванина Цандева и екипът на лейбъла осигурява възможност за неговото ползване във визуализацията на „Носталгия“.

„Всичко в този проект се подреди по вълшебен начин. С „Носталгия“ тръгвам по пътя на мечтите си. Това е истинска привилегия, за която ясно си давам сметка.“, споделя Елизабет.