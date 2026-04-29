„Пак ще се погледнем“ - това е заглавието на новия проект на голямата надежда на българската поп музика - Elizabet.

Песента е резултат от творческата среща на младата певица с двама от най-лиричните и деликатни автори и музиканти у нас - Тино и Юли Славчев (Молец), с които влиза в студиото на шведския продуцент Emil Hovmark по време на творческия лагер за писане на музика Sofia Songwriting Camp.

„Пак ще се погледнем“ е изваяна внимателно така, че да подчертае цялата артистична и вокална необикновеност на Елизабет. Песента вълнува с неочакваното си звучене и с неустоимата си поезия.

Видеото е базирано на идея на Саня Армутлиева, която събира Елизабет с великолепния танцьор Димитър Георгиев – Джими, за да пресъздадат интензивна любовна реалност от страст, меланхолия и житейска драма с помощта на танго и пасо добле. Той участва в последното издание на Dancing Stars в България, излъчено по bTV, и на сцената бе партньор на певицата DARA, която ще представи България в тазгодишното издание на "Евровизия". Режисьор на клипа е Иван Димитров – Torex.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Elizabet:

Elizabet е артистичният псевдоним на младата изпълнителка Елизабет Захариева, която за първи път се появи пред широка публика в девети сезон на „Гласът на България“ (2022). Много силна подкрепа тя получава от Димитър Бербатов и неговата Фондация „Успелите деца на България“.