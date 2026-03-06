Елмира Маринова – ELMA е първата българка, която преди дни пя на сцената на престижния италиански фестивал „Санремо“. Заедно с артистите Blind и Soniko, триото изпълни песента „Nei miei DM“.

„Това е една емоция, която не може да се опише с думи, беше просто невероятно. Фактът, че съм първата българка на тази сцена, още повече ме кара да се гордея, защото по някакъв начин променям историята, да не говорим, че съм и най-малката, доколкото разбрах, която е била на тази сцена и ми казаха на „Санремо“, че поставям рекорд, и допълнително просто се чувствам още по-горда, че имах възможност да донеса радост на родината ми“, разказа ELMA в ефира на bTV Radio.

Песента „Nei miei DM“ в момента е една от най-слушаните в ефира на италианските радиа, а Елмира Маринова е позната на публиката в Италия и с участието си в популярен музикален формат. Медиите често определят младата певица като българската Дуа Липа.

Цялото интервю с Елмира Маринова за музиката, какво й предстои и за живота между Италия и България, можете да чуете на следващия звуков файл.