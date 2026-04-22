По повод Деня на „Made in Italy“ 2026 и изключителния старт на Джиро д’Италия от България, архитект Паоло Гандолфи – един от водещите италиански експерти по устойчива мобилност и градско колоездене изнесе лекция, посветена на велоалеите и зелената мобилност, озаглавена „Велосипедната мобилност в Италия и в Реджо Емилия“. В продължение на повече от 15 години Гандолфи работи за това да направи градовете по-безопасни, по-устойчиви и по-подходящи за живеене, като насърчава велосипеда не само като средство за транспорт, но и като стратегически инструмент за подобряване качеството на живот в градска среда, здравето на гражданите и националното развитие. Неговият опит обхваща както Италия, така и чужбина, включително проекти в международен контекст.

"Всички са се движили с велосипед до 50-те и 60-те години на миналия век. Колелото е по-подходящо спрямо автомобилите предвид тесните улички в градовете. Велосипедът се е смятал за символ на бедността, но днес младежите не се интересуват да имат автомобил", заяви пред bTV Radio арх. Гандолфи. "Реджо Емилия има най-широката велосипедна мрежа както на глава от населението, така и общо. Тя е по-голяма от тази в Рим и Милано", добави той. "Да имаш автомобил струва 5000-7000 евро, а с колелото - до 200 евро", смята арх. Гандолфи. "Младите разбират, че замърсяването не е само от газовете, а и от пространствата, които заемат паркоместата. Автомобилът е като продължение на личността. Ако млад родител ходи сам на работа и живее на 4-5 км., може да ползва велосипед. Ако има дете, той трябва да се закара на съответното място и да вземеш майката, но тогава автомобилът е по-доброто решение", коментира експертът. "В София е важно велосипедът да е свързан с градския транспорт. В Реджо Емилия има 170 000 жители и за 30 минути може да се стигне от единия до другия край на града", сподели арх. Гандолфи. "Когато минаваше Джиро д'Италия през града ни, баща ми казваше: "Най-сетне ще асфалтират пътищата". Обиколката е една голяма културна възможност. Развих любовта си към колелото заради Джиро д'Италия. Като по-млад се състезавах. Това е празник, а не мач. Бих го сравнил като голям любовен акт", подчертава той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с арх.Паоло Гандолфи /превод: Теодора Батилова от Посолството на Италия в България/: