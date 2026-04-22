По повод Деня на „Made in Italy“ 2026 и изключителния старт на Джиро д’Италия от България, архитект Паоло Гандолфи – един от водещите италиански експерти по устойчива мобилност и градско колоездене изнесе лекция, посветена на велоалеите и зелената мобилност, озаглавена „Велосипедната мобилност в Италия и в Реджо Емилия“. В продължение на повече от 15 години Гандолфи работи за това да направи градовете по-безопасни, по-устойчиви и по-подходящи за живеене, като насърчава велосипеда не само като средство за транспорт, но и като стратегически инструмент за подобряване качеството на живот в градска среда, здравето на гражданите и националното развитие. Неговият опит обхваща както Италия, така и чужбина, включително проекти в международен контекст.
"Всички са се движили с велосипед до 50-те и 60-те години на миналия век. Колелото е по-подходящо спрямо автомобилите предвид тесните улички в градовете. Велосипедът се е смятал за символ на бедността, но днес младежите не се интересуват да имат автомобил", заяви пред bTV Radio арх. Гандолфи. "Реджо Емилия има най-широката велосипедна мрежа както на глава от населението, така и общо. Тя е по-голяма от тази в Рим и Милано", добави той. "Да имаш автомобил струва 5000-7000 евро, а с колелото - до 200 евро", смята арх. Гандолфи. "Младите разбират, че замърсяването не е само от газовете, а и от пространствата, които заемат паркоместата. Автомобилът е като продължение на личността. Ако млад родител ходи сам на работа и живее на 4-5 км., може да ползва велосипед. Ако има дете, той трябва да се закара на съответното място и да вземеш майката, но тогава автомобилът е по-доброто решение", коментира експертът. "В София е важно велосипедът да е свързан с градския транспорт. В Реджо Емилия има 170 000 жители и за 30 минути може да се стигне от единия до другия край на града", сподели арх. Гандолфи. "Когато минаваше Джиро д'Италия през града ни, баща ми казваше: "Най-сетне ще асфалтират пътищата". Обиколката е една голяма културна възможност. Развих любовта си към колелото заради Джиро д'Италия. Като по-млад се състезавах. Това е празник, а не мач. Бих го сравнил като голям любовен акт", подчертава той.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с арх.Паоло Гандолфи /превод: Теодора Батилова от Посолството на Италия в България/:
Италия има силна колоездачна традиция. Спортното и състезателно колоездене, което е вдъхновило толкова много страст и толкова много истории; велосипедът като средство за ежедневен транспорт, исторически широко разпространено в много части на страната, особено в северната част; велосипедът като икономически актив, със силно развит производствен сектор и марки, превърнали се в икони на стил и високи постижения. Докато състезателното колоездене и секторът за производство на велосипеди постоянно поддържат най-високите стандарти, ежедневното колоездене в градовете и селските райони прогресивно намалява, отстъпвайки място на автомобилната мобилност. През последните години Италия преоткри значението на велосипеда в ежедневието, както като средство за повишаване на ефективността, безопасността и устойчивостта на все по-натоварената градска мобилност, така и като устойчив, ефикасен и здравословен начин на транспорт. В Италия се появи и нов и също толкова важен сектор: велотуризмът, в който има значителни развития.
С национален закон номер 2 от 2018 г. държавата дава тласък на колоезденето, като възлага задачи на себе си, на регионите, провинциите и метрополните градове, както и на общините. Всяко ниво на управление трябва да планира развитието на велосипедната мрежа и да изгражда инфраструктура и услуги за колоездене. През 2023 г. правителството одобри Общия план за велосипедна мобилност, с който отпусна средства на общините за изграждане на велосипедни алеи в градовете, насърчи интеграцията на използването на велосипеди и влакове за пътуване до работа, но преди всичко планира и финансира първата италианска велосипедна мрежа - мрежата Bicitalia, която представлява важни велосипедни маршрути в процес на изграждане, позволяващи на италианските и чуждестранните туристи да открият дълбоката красота на Италия. Експериментален туризъм, който ще се наслаждава на красотата, изключвайки туризма „удар и бягай“, в полза на вътрешните райони и тези, които могат да се насладят на пейзажа, широко разпространеното културно наследство, малките градове и регионалната гастрономия.
В този контекст, от 2009 г. община Реджо Емилия е италианският град с повече велосипедни алеи - 250 км, мрежа, по-разширена от тази на големите градове, и с най-висок индекс на колоездене. За да се насърчи използването на велосипеди в града, се предприемат няколко мерки: създаване на мрежа от инфраструктура (не само велосипедни алеи), посветена на велосипедите; насърчаване на колоезденето в училищата с „bicibus“; мениджъри по мобилност и семинари за обучение по използване на велосипед, създадени места за паркиране на велосипеди, като се обърна внимание на темата за борба с кражбите, модифицирани пътища, за да се повишат безопасността на велосипедистите и пешеходците, създадена система за споделяне на велосипеди и финансова подкрепа на тези, които пътуват с велосипед до работа. Освен това беше популяризирана спортната дейност, със защитена писта за обучение на деца и домакинство на няколко пъти на Джиро д'Италия.
Паоло Гандолфи е един от водещите италиански експерти в областта на устойчивата мобилност и проектирането на велосипедни мрежи. Той е ръководител в община Реджо Емилия, където координира звеното за териториално развитие и службата по мобилност, и е посветил кариерата си на насърчаването на инфраструктури за зелена мобилност, градско планиране и пътна безопасност. Сред основните му постижения са внедряването на PUMS и Biciplan, реализирането на проекти за градска велосипедна мобилност и системи за електрическо споделено ползване на автомобили, признати на национално и международно ниво.
Гандолфи също така е заемал институционални и политически длъжности, включително като депутат в Републиката и съветник на министъра на инфраструктурата и транспорта по въпросите на устойчивата мобилност, както и е натрупал международен опит като лектор на конференции и уъркшопи за организации като CIVITAS, URBACT, EPOMM и European Commission.