„Честит да е празникът на всички българи! След вчерашното вълнуващо тържество, смятам, че всички, които го съпреживяха, вече са убедени в това, което настоятелно твърдим винаги – че това е празник с национална значимост, защото отварянето на вратите на първото училище в Габрово е отварянето на вратите на първото българско училище. 190 години е възрастта на българското образование!“ това каза в ефира на bTV Radio Елвира Христова, директор на Националната Априловска гимназия в Габрово. Училището отбеляза 190 години от създаването си.

На въпрос какво е да ръководи гимназия, в която първият учител е бил Неофит Рилски, Елвира Христова отговори:

„Излишно е да казвам, че това е изключителна отговорност, но интересното е, че тя не е тежка, тоест отговорност, която се осъзнава и като благословия и като дълг едновременно. Казвам не е тежка, защото в училището винаги витае един дух на приемственост и всички априловци са се усещали подкрепени и част от един общ колективен ентусиазъм, но е безкрайно отговорно.“

„В стратегията на училището е залегнал лозунгът за съчетаването на традиции и модерност, но по повод празника и една дискусия с ученици по тази тема, самите ученици преосмислиха този лозунг. И можем да кажем, че трябва да осъзнаем, че в традицията и в знанието за патрона и за историята на възникването на това училище се съдържа идеята за модерността. Защото онова, което се е случило по българските земи преди точно 190 години, е модерно и иновативно начинание за времето си и възпитавайки нашите ученици в духа на традициите, ние всъщност им даваме един инструмент за това как трябва и може да се живее и работи визионерски и модерно с историята, всъщност възникването на училището. От друга страна с дигиталния съвременен свят и съвременните предизвикателства пред образованието, мога да кажа, че ние се движим в лоното на всички модерни процеси много успешно, но онова, което е специфично за нас и остава като емблема на училището е да подхождаме с критика и с изследване на всички иновативни процеси, които бихме могли да въведем и които са познати и след като проучим до каква степен са приложими, тогава ги употребяваме“, каза още директорът на Априловската гимназия на въпрос как училището съчетава традициите и модерното образование.

