По традиция края на ноември започват винените събития в София, този сезон е 13-то издание на DiVino.Taste – най-мащабният и значим форум на българското вино, който се откриват с темата „Виненият образ на България: идентичност и послания“. Конференцията ще постави основите на дългосрочен диалог, обединяващ всички заинтересовани страни в обща цел – изграждането на силен и устойчив бранд на България като винена страна. Домакин на събитето е Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП).

Специален акцент ще бъдат винените райони, регионалните обединения и специфичната им роля в развитието на туризма.

Форумът ще потърси решения на проблемите в сектора, чрез изследване на добрите инициативи и представяне на успешни примери от световната сцена. Джан Паоло Репето, собственик на Vigneti Repetto и председател на местната асоциация на производителите в района на Тортона, ще сподели своя опит в изграждането на разпознаваемост на винен регион чрез непознат местен сорт. Даниел Меначо, международен консултант и преподавател във водещи училища за винен бизнес във Франция, ще предложи своя професионален анализ за маркетинга на българските вина и пътя им към успех на глобалния пазар.

Дискусията ще провокира размисъл, така че участниците да си тръгнат с поне една идея, която ще помогне за развитието на бизнеса и общността.

От 14.00ч. в зали 5 и 6 на Интер Експо Център стартира DiVino.Taste 2024. Над 85 български винопроизводители ще представят близо 600 разнообразни, интересни и качествени вина, пред публика от професионалисти, ценители и винолюбители.

Голяма новина за вино общността е, гостът на DiVino.Taste 2024 - Оз Кларк! Той е истинска легенда в света на виното – всепризнат винен експерт, професионалист с феноменални сетива, гениален писател на теми посветени на виното, изявен актьор и певец в по-младите си години, той е и харизматичен оратор, който ще чуем и видим на събитието в София.

Мистър Кларк, ще участва и в паралелната програма на DiVino.Taste 2024, на чиято вдъхновяваща среща, ще чуем личната му история – житейската, актьорската и, разбира се, винената!

Не по-малко интересни са и темите на майсторските класове с дегустации, носещи едновременно познания и наслада. Цялата паралелна програма, лекторите и повече подробности за DiVino.Taste 202 може да видите тук

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Емил Коралов от организационния екип на DiVino и член на УС на Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП), разположено в звуковия файл:



DiVino.Taste, организиран от екипа на винената медията DiVino, е най-успешният формат за популяризиране на качественото българско вино и винопроизводство в България и по света. Този бранш несъмнено заслужава внимание и уважение. Макар и изправен пред трудности, той постоянно демонстрира потенциал с по-голямо разнообразие и по-високо качество на предлаганите български вина.

Организатор на конференцията „Виненият образ на България: идентичност и послания“ е Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП). През последните пет години БАВП ясно и последователно работи за промяна в сектора – в мисленето, подхода и отношението към българското вино, както и за утвърждаване на България като винена страна, която може успешно да се конкурира на световния пазар.

Билети ще открите тук