„Не очаквам повишение на цените на виното на прага на еврозоната“. Това заяви пред bTV Radio Емил Коралов член на УС на Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП) и организатор на DiVino.Taste. „Трябва да се направи стратегия за винения сектор в България. Виненият бизнес е бавен и трябва да се гледа визионерски напред. Можем да направим невероятен винен туризъм, но да продаваме вино навън без стратегия няма да се получи“, подчерта той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Емил Коралов в звуковия файл:

От 28 до 30 ноември в Интер Експо Център София ще се проведе 14-тото издание на DiVino.Taste - най-значимият и мащабен форум, посветен на българското вино. Тази година той обединява участието на повече от 80 винопроизводители от цялата страна, от всички винени региони на страната ни. Те застават зад своите вина, които посетителите могат свободно да дегустират. Близо 600 от най-добрите български вина ще са на разположение за дегустация, сред гурме зона с вкусни кулинарни предложения, специални качествени храни, деликатеси, сирена, зехтини, шоколади, винени аксесоари и услуги.

Както всяка година, за предстоящото издание отново е планирана и разнообразна и привлекателна програма от майсторски класове. Не на последно място, настроението и радостта от срещи с приятели и съмишленици допълва удоволствието от впечатляващото качество на българското вино.