„Хората да избират маршрутите в планината спрямо възможностите си. В годините сигурно даже е станало досадно да повтаряме какви са основните причини за инциденти в планината – това са подценяване на условията в планината и надценяване на собствените възможности. Това е основно причината за инцидентите в България. Това подсказва, че хората, които предприемат такива походи трябва много добре да са наясно къде отиват, каква е сложността на маршрута, изисква ли той нещо допълнително като въжета, като котки или пък нещо друго, все още във високата планина има снежни преспи, които летните пътеки подсичат, което също създава огромни рискове. Затова всеки трябва много добре да си даде сметка къде отива, с кой отива, хората дали са с една и съща подготовка за един такъв преход и да подходят отговорно към това. На първо място да информират близките си какъв маршрут ще предприемат, от там насетне да имат яснота как да се свържат с планинската служба, ако нещо се обърка или пък да имат предварителна нагласа за авариен изход от ситуацията. Тоест ако тръгнат в един преход, ако нещо се обърка в някоя от зоните на похода, как могат по най-бързия начин да се изнесат от високата планина, например ако започне гръмотевична буря. Или тя наближава. Задължително трябва да са оборудвани, облечени и обути със специализирани дрехи и обувки и екипировка, която да е адекватна на сезона, в който излизат в планината, задължително с добре заредени батерии на мобилните телефони, най-добре да имат и допълнително заредена батерия. Да са запознати с мобилното приложение на Планинската служба, с което могат да изпратят координатите, на които се намират и търпят бедствие.“ Това каза пред bTV Radio директорът на Планинската служба на БЧК Емил Нешев за подготовката на туристите преди преход в планината.

Той разказа и за уникалната за България спасителна акция, която се проведе в Рила преди дни, след като при изкачване в района на връх Двуглав на трима алпинисти, единият от тях пада от 10 метра височина, след отчупване на част от скала. В акцията участваха планински спасители, медицински хеликоптер и военен хеликоптер Кугър. Цялото интервю с Емил Нешев можете да чуете на следващия звуков файл.