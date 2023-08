„Колкото повече навлизаме в активния летен сезон, а ние вече сме в разгара му, толкова повече инцидентите се засилват в планините. Като пример ще кажа, че последните 2 седмици имаме 13 акции с намесата на планински спасители от 9 отряда от страната, което ще рече, че на практика във всички планини в България се случват инциденти вече. Така че – да, зачестяват.“ Това каза в интервю за bTV Radio директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев.

„2 са основните причини за инцидентите – подценяване на условията в планината, както и самата планина и надценяване на собствените възможности – както физически, така и психически, технически също така. Така че можем да кажем, че това са двете основни причини за инциденти в планините“, посочи директорът на ПСС.

