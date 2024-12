"Ще въведем зелен и бял билет в София". Това заяви в ефира на bTV Radio зам.председателят на Комисията по околната среда в Столичния общински съвет Емилия Ангелова. По думите й, 21 сензори за регистрация на нивата на замърсяване във въздуха дават сериозни отклонения в данните. Според нея, ще трябва да се добавят нови станции за измерване на качеството на въздуха в София, които трябва да бъдат предоставени от МОСВ. В момента са съоръженията, които предоставят такива официални данни, са само 5 на брой в столицата, което е крайно недостатъчно.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с зам.председателя на Комисията по околната среда в Столичния общински съвет и общински съветник от ПП-ДБ-СС Емилия Ангелова:

На извънредно заседание Столичният общински съвет ще обсъди проблемите на "Топлофикация София". Заседанието е насрочено за следващата сряда, 11 декември, в 10:00 часа. Въпросите, на които ще търсят отговори общинските съветници, са:

- Колко регистрирани аварии има от началото на годината? - От началото на отоплителния сезон, колко домакинства-абонати са били оставени без парно и топла вода?

- Какъв е точният размер на задълженията на Топлофикация към Булгаргаз и БЕХ?

- Има ли предприети действия за предоговаряне на задълженията и структурирането им в дългосрочни споразумения за разсрочване като част от оздравителния план на дружеството?

- Има ли изготвен план за ремонт и поддръжка на основните електрически съоръжения в „Топлофикация София“ ?