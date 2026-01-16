„Имаме много да гоним нивото на заплатата в еврозоната. От нас зависи.“ Това заяви финансовият анализатор, журналист, редактор и млад предприемач Енея Георгиева. „Трябваше да има повече информация за потребителите. Най-главният мотиватор да се случи промяна е да отговориш „Защо?“, добави тя. Наблюдението й е, че в отделните търговски вериги различните евро банкноти от образците на касата са проблем. Съветът й към потребителите е да се съберат всички пари и да се разменят за евро в банката или в магазините да се плаща комбинирано една част в кеш, а друга част - с карта.

"Финансовата свобода не означава да бъдем мултимилионери. Това означава да излезем от всякакви отношения, които ни ограбват и не ни позволяват да се развиваме", посочи Георгиева, която е съавтор на наръчника "Финансово свободна". По думите й, "финансовата свобода няма пол, но на дамите е по-трудно да поемат риск. Това се различава при половете, тъй като може да е свързано с неприятна ситуация при жените. Най-голямото спокойствие е, че сам стоиш зад парите, които си изкарал и че те работят за теб". Според Енея Георгиева, най-големият мит е, че трябва да имаме много пари, за да инвестираме, както и че изисква време и че е сложно.

Освен с финансови анализи, тя обича пътешествията, като последната й дестинация е Поднебесната империя. "Парите в кеш, кредитните и дебитни карти в Китай са отживелица. Там се използват мобилни апликации и се заплаща с QR код" , подчертава Георгиева. "Дори дъвки да си купиш от магазина, заплащаш QR код", твърди тя.

Как да пътуваме без да сме зависими от валутата, в която плащаме? Как се стига до Великата Китайска стена и как зоопарк за слонове в Тайланд спасява мастодонтите от изчезване? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с финансовия анализатор, журналист, редактор и млад предприемач Енея Георгиева: